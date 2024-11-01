Gündem Özeti / 1 Kasım 2024

Kurulmuş Ülke Ajansı

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Önemli Toplantılar ve Ziyaretler

Cevdet Yılmaz, Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay ile DEİK tarafından düzenlenen "Türkiye-Senegal İş Forumu"'nda yer alacak. (İstanbul/10.45) Özgür Özel, milletvekilleriyle basına kapalı grup toplantısına katılacak. (İstanbul/11.00)

Yasa ve Yönetim Alanındaki Etkinlikler

Murat Kurum, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret edecek, ardından Ünal Üstel ile görüşüp, bazı bakanlarla ortak görüşme gerçekleştirecek. (Lefkoşa) Yusuf Tekin, Nevşehir'de çeşitli kurumları ziyaret edecek ve İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak. (Nevşehir/13.30-17.40)

Ekonomi ve Finans Etkinlikleri

Alparslan Bayraktar, "Gaziantep Enerji Zirvesi Açılış Programı"'na katılacak. (Gaziantep/10.00) Mehmet Fatih Kacır, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yer alacak. (İstanbul/10.00) İbrahim Yumaklı, Elmadağ Yol Kontrol İstasyonu Açılışı'na katılacak. (Ankara/14.00) Ömer Bolat, Bükreş'te Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu toplantısına katılacak. (Bükreş) Abdulkadir Uraloğlu, Rize’de çeşitli ziyaretlerin yanı sıra Çamlıhemşin Tüneli Işık Görme Töreni'ne katılacak. (Rize/11.00-16.00) Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı sanayi sektörü nihai enerji tüketim istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Uluslararası Gelişmeler

İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dair gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

Spor Etkinlikleri

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası, Gaziantep FK ile Göztepe arasında gerçekleştirilecek maçla başlayacak. (Gaziantep/20.00) Trendyol 1. Lig'in 11. haftası, Boluspor ve Central Hospital Ümraniyespor'un karşılaşmasıyla başlayacak. (Bolu/20.00) THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Partizan takımını ağırlayacak. (İstanbul/20.45) Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji ile Yalovaspor Basketbol karşılaşacak. (İstanbul/19.00) ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Opet ve Emlak Konut maçı gerçekleştirilecek. (İstanbul/14.00)

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