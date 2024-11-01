Gündem Özeti / 1 Kasım 2024
Kurulmuş Ülke Ajansı
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
Önemli Toplantılar ve Ziyaretler
- Cevdet Yılmaz, Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay ile DEİK tarafından düzenlenen "Türkiye-Senegal İş Forumu"'nda yer alacak. (İstanbul/10.45)
- Özgür Özel, milletvekilleriyle basına kapalı grup toplantısına katılacak. (İstanbul/11.00)
Yasa ve Yönetim Alanındaki Etkinlikler
- Murat Kurum, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret edecek, ardından Ünal Üstel ile görüşüp, bazı bakanlarla ortak görüşme gerçekleştirecek. (Lefkoşa)
- Yusuf Tekin, Nevşehir'de çeşitli kurumları ziyaret edecek ve İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak. (Nevşehir/13.30-17.40)
Ekonomi ve Finans Etkinlikleri
- Alparslan Bayraktar, "Gaziantep Enerji Zirvesi Açılış Programı"'na katılacak. (Gaziantep/10.00)
- Mehmet Fatih Kacır, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yer alacak. (İstanbul/10.00)
- İbrahim Yumaklı, Elmadağ Yol Kontrol İstasyonu Açılışı'na katılacak. (Ankara/14.00)
- Ömer Bolat, Bükreş'te Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu toplantısına katılacak. (Bükreş)
- Abdulkadir Uraloğlu, Rize’de çeşitli ziyaretlerin yanı sıra Çamlıhemşin Tüneli Işık Görme Töreni'ne katılacak. (Rize/11.00-16.00)
- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı sanayi sektörü nihai enerji tüketim istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00)
Uluslararası Gelişmeler
İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dair gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)
Spor Etkinlikleri
- Trendyol Süper Lig'in 11. haftası, Gaziantep FK ile Göztepe arasında gerçekleştirilecek maçla başlayacak. (Gaziantep/20.00)
- Trendyol 1. Lig'in 11. haftası, Boluspor ve Central Hospital Ümraniyespor'un karşılaşmasıyla başlayacak. (Bolu/20.00)
- THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Partizan takımını ağırlayacak. (İstanbul/20.45)
- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji ile Yalovaspor Basketbol karşılaşacak. (İstanbul/19.00)
- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Opet ve Emlak Konut maçı gerçekleştirilecek. (İstanbul/14.00)
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