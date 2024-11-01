Gündem Özeti - 1 Kasım 2024

GÜNDEM / 1 Kasım 2024
ANADOLU AJANSI
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
Önemli Etkinlikler
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay ile DEİK'in düzenlediği "Türkiye-Senegal İş Forumu"na katılacak. (İstanbul/10.45)
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri ile basına kapalı bir grup toplantısı gerçekleştirecek. (İstanbul/11.00)
Yasama ve Yürütme Faaliyetleri
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret edecek ve çeşitli görüşmeler yapacak. (Lefkoşa)
- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Nevşehir'de bilişim alanındaki kurumlar ile eğitim toplantısına katılacak. (Nevşehir/13.30-17.40)
Ekonomi ve Finans Gelişmeleri
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gaziantep'te düzenlenecek enerji zirvesine katılacak. (Gaziantep/10.00)
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin akademik yılı açılışını gerçekleştirecek. (İstanbul/10.00)
- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir yol kontrol istasyonu açılışında yer alacak. (Ankara/14.00)
- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da ekonomik işbirlikleri üzerine toplantılar yapacak. (Bükreş)
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize'de çeşitli ziyaretler ve toplantılar gerçekleştirecek. (Rize/11.00-16.00)
- Türkiye İstatistik Kurumu, sanayi sektörü enerji tüketim verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00)
Dünya ve Diplomasi Olayları
- İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dair gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)
Spor Etkinlikleri
- Trendyol Süper Lig'in 11. haftası, Gaziantep FK ve Göztepe maçıyla başlayacak. (Gaziantep/20.00)
- Trendyol 1. Lig'de Boluspor ve Central Hospital Ümraniyespor karşılaşacak. (Bolu/20.00)
- THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Partizan ile karşılaşacak. (İstanbul/20.45)
- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji-Yalovaspor maçı yapılacak. (İstanbul/19.00)
- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Opet, Emlak Konut ile mücadele edecek. (İstanbul/14.00)
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