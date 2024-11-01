DOLAR
34,29 -0,16%
EURO
37,34 0,1%
ALTIN
3.040,76 -0,59%
BITCOIN
2.376.439,63 0,89%

Gündem Özeti - 1 Kasım 2024

Bugünkü önemli gelişmeler ve etkinlikleri detaylandırıyoruz.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 09:00
Gündem Özeti - 1 Kasım 2024

GÜNDEM / 1 Kasım 2024

ANADOLU AJANSI
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Önemli Etkinlikler

  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay ile DEİK'in düzenlediği "Türkiye-Senegal İş Forumu"na katılacak. (İstanbul/10.45)
  2. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri ile basına kapalı bir grup toplantısı gerçekleştirecek. (İstanbul/11.00)

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

  1. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret edecek ve çeşitli görüşmeler yapacak. (Lefkoşa)
  2. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Nevşehir'de bilişim alanındaki kurumlar ile eğitim toplantısına katılacak. (Nevşehir/13.30-17.40)

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

  1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gaziantep'te düzenlenecek enerji zirvesine katılacak. (Gaziantep/10.00)
  2. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin akademik yılı açılışını gerçekleştirecek. (İstanbul/10.00)
  3. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir yol kontrol istasyonu açılışında yer alacak. (Ankara/14.00)
  4. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da ekonomik işbirlikleri üzerine toplantılar yapacak. (Bükreş)
  5. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize'de çeşitli ziyaretler ve toplantılar gerçekleştirecek. (Rize/11.00-16.00)
  6. Türkiye İstatistik Kurumu, sanayi sektörü enerji tüketim verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dünya ve Diplomasi Olayları

  1. İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dair gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

Spor Etkinlikleri

  1. Trendyol Süper Lig'in 11. haftası, Gaziantep FK ve Göztepe maçıyla başlayacak. (Gaziantep/20.00)
  2. Trendyol 1. Lig'de Boluspor ve Central Hospital Ümraniyespor karşılaşacak. (Bolu/20.00)
  3. THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Partizan ile karşılaşacak. (İstanbul/20.45)
  4. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji-Yalovaspor maçı yapılacak. (İstanbul/19.00)
  5. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Opet, Emlak Konut ile mücadele edecek. (İstanbul/14.00)

Önemli Not

Anadolu Ajansı'nın yayınladığı bilgiler, abone olmayanlar tarafından kullanılamaz. Abone olanlar dahi içerikleri sözleşme dışı kullanamaz, hukuki yaptırımlar uygulanabilir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem Özeti - 1 Kasım 2024
2
ABD Savunma Bakanı Austin'den İsrail'e Destek Mesajı
3
Balkanlar'ın Davos'u Edirne'de Geleneksel Hale Geliyor
4
ABD'nin Azerbaycan ve Ermenistan Sınır Anlaşmasına Dair Memnuniyeti
5
Diyarbakır'da Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
6
Kırıkkale'de Baza ile Karyola Arasında Kalan Bebek Hayatını Kaybetti
7
Antalya'da Ulaşım Esnafından UKOME'ye Protesto

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı