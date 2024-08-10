Gündem Özeti: 10 Ağustos 2024
Havalimanı Açılışı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanının açılış törenine katılacak. (Mersin/16.00)
Yasama ve Yürütme Faaliyetleri
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları tanıtım programına katılacak. (Sivas/11.00/17.00)
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, genişletilmiş il danışma meclisi toplantısında bulunacak. (Kocaeli/11.00/15.00)
- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Elazığ'da gündem değerlendirmesi yapacak ve esnafla buluşacak. (Elazığ/09.00-18.00)
Dünya Diplomasisi
İsrail ve Lübnan arasındaki gerginliğin izlenmeye devam edileceği belirtiliyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)
Spor Etkinlikleri
- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyatları’ndaki milli sporcuları desteklemeye gidecek. (Paris/09.00-22.30)
- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya ile bronz madalya maçına çıkacak. (Paris/18.15)
- Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ve Konyaspor karşılaşacak. (İstanbul/19.15)
- Dünya Superbike Şampiyonası'nın 7. ayak yarışları Portekiz'de başlayacak. (Portimao/16.45/20.00)
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