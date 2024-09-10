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Gündem Özeti: 10 Eylül 2024

Bugünün önemli olayları, toplantılar ve etkinlikler hakkında bilgiler.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 00:00
Gündem Özeti: 10 Eylül 2024

Gündem Özeti / 10 Eylül 2024

Kuruluş: Anadolu Ajansı - Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Yönetim ve Siyaset

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. (Ankara/10.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, parti genel merkezinde salgın hastalıklara ilişkin basın açıklaması yapacak. (Ankara/13.00)

Ekonomi ve Finans

1- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 ve 9 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek. (Ankara)

2- TÜİK, temmuz ayı sanayi üretim ve dış ticaret endekslerini ve iş gücü istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dış Politika ve Diplomasi

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Ligi 162. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Mısır'a gidecek. (Kahire)

2- Gürcistan'da Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı yapılacak. (Batum)

3- Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'da barışçıl bir protesto esnasında hayatını kaybetti. Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Kudüs/Washington)

4- İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılar ve Hizbullah'a yönelik Lübnan’a başlattığı 'önleyici saldırılar' hakkında güncel gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

Güncel Olaylar

1- Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölü bulunmasına dair gelişmeler takip ediliyor.

Spor Etkinlikleri

1- 2024 Voleybol Kadınlar Balkan Kupası İstanbul’da başlayacak. Galatasaray Daikin, ilk maçında Bosna Hersek'ten Zok Igman ile karşılaşacak. Diğer bir maçta, Kosova'dan KV Drita ile Yunanistan'dan PAOK karşı karşıya gelecek. (İstanbul/19.00/15.00)

2- Ziraat Türkiye Kupası'nda Bölgesel Amatör Lig ve TFF 3. Lig takımlarının 1. eleme turu maçları başlayacak. Maçlar arasında Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Kilis Belediyespor ve Sinopspor-Düzce Cam Düzcespor karşılaşmaları yer alacak. (Kahramanmaraş/14.00/Sinop/15.00)

3- Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Grup Eleme maçında deplasmanda San Marino ile mücadele edecek. (Serravalle/21.30)

4- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 2. haftası Beykoz Belediyespor ve DEPSAJ Enerji maçıyla sona erecek. (İstanbul/17.00)

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