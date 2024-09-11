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Gündem Özeti: 11 Eylül 2024

Bugünün önemli gelişmelerini ve etkinliklerini takip edin.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 00:00
Gündem Özeti: 11 Eylül 2024

GÜNDEM ÖZETİ / 11 Eylül 2024

Hazırlayan: Anadolu Ajansı

Editör Masası: Bugün saat 10.00'da Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bilinçle İlerleme Zamanı (BİZ)" projesinin açılış etkinliğinde ve Haydar Aliyev İlkokulu açılışında yer alacak. (Gaziantep/Kahramanmaraş, 09.15/14.00)

EKONOMİ FİNANS

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yerel Zincirler Buluşuyor Konferansı ve Texhibition Kumaş ve İplik Fuarı etkinliklerine katılacak. (İstanbul, 10.00/11.30)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğini ziyaret ederek Kore Ulaştırma Bakanı Park Sang-Woo ile görüşecek ve iş insanlarıyla buluşacak. (Seul)

TÜİK, Temmuz ayına ilişkin ticaret satış hacmi, inşaat maliyeti ve ciro endekslerini açıklayacak. (Ankara, 10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

ABD ve Türk vatandaşı gönüllü Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'da gerçekleştirilen barışçıl protesto esnasında öldürüldü. Olay sonrası gelişmeler yakından takip ediliyor. (Kudüs/Washington)

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar ve Hizbullah'a yönelik Lübnan'a başlatılan "önleyici saldırı" ile ilgili gelişmeler devam ediyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

GÜNCEL

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası ve Camiler, Din Görevlileri Haftası Tanıtım Toplantısı'na katılacak. (Ankara, 10.00)

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasının ardından hayatını kaybetmesine dair gelişmeler izleniyor.

SPOR

2024 Voleybol Kadınlar Balkan Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Galatasaray Daikin, Kosova temsilcisi KV Drita ile karşılaşacak. Ayrıca, Yunan ekibi PAOK ile Bosna Hersek'ten Zok Igman da mücadele edecek. (İstanbul, 19.00/15.00)

Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni transferi Gabriel Paulista, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak ve Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürecek. (İstanbul, 10.15/11.00)

Ziraat Türkiye Kupası'nda Bölgesel Amatör Lig (BAL) ve TFF 3. Lig takımlarının katıldığı 1. eleme turuna 12 maçla devam edilecek.

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