DOLAR
34,33 0,13%
EURO
36,74 0,1%
ALTIN
2.968,05 0,06%
BITCOIN
2.742.144,6 -0,89%

Gündem Özeti: 11 Kasım 2024 - Siyasi Toplantılar ve Ekonomik Açıklamalar

11 Kasım 2024'te önemli siyasi ve ekonomik gelişmeler bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlar önemli etkinliklere katılacak.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 00:00
Gündem Özeti: 11 Kasım 2024 - Siyasi Toplantılar ve Ekonomik Açıklamalar

Önemli Gelişmeler

11 Kasım 2024 tarihinde Türkiye'de önemli siyasi ve ekonomik etkinlikler düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'na katılacak. Toplantı (Riyad) gerçekleştirilecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ege Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'nde ve Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla ağaç dikme programında yer alacak. Kurtulmuş ayrıca valiliği ziyaret edecek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek. (İzmir/10.30/12.00/12.30/14.30)

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri Platformu'nun Ankara'da düzenlenen programına katılım sağlayacak. (Ankara/10.00)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes' Milli Ağaçlandırma Günü Programı'na iştirak edecek. (Ankara/09.30)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP29'da Türk pavilyonunun açılışına katılacak ve 2024-2030 İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi ve Eylem Planı'nı açıklayacak. (Bakü)

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Özel Eğitimde Rehabilitasyon Merkezlerinin Rolü ve Eğitim Niteliklerinin Artırılması Türkiye Buluşması toplantısında konuşacak. (Antalya/10.00)

Ekonomik Durum ve İstatistikler

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğine katılacak. (Ankara/09.15)

TÜİK, eylül ayı iş gücü istatistikleri ile sanayi üretim endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 6 yıl vadeli devlet tahvili ihalesi düzenleyecek. (Ankara)

Dünya ve Diplomasi Gelişmeleri

Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) başlayacak.

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler de yakından takip edilecek. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

Spor Gündemi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'unda 16 Kasım'da Kayseri'de Galler ve 19 Kasım'da deplasmanda Karadağ ile oynayacağı maçlar öncesinde İstanbul’daki kamp alanında toplanarak ilk idmanını yapacak. (İstanbul/18.30)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası, Yalovaspor Basketbol ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçıyla tamamlanacak. (Yalova/19.00)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burdur'da Feci Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı
2
Adana'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
3
Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
4
Sivas'ta Taksi ve Traktör Çarpıştı: Bir Ölü, Bir Yaralı
5
Antalya'da Çekici Cinayeti: Düğün Hazırlığı Yapan Genç Hayatını Kaybetti
6
Fethiye'de Kayalıklar Arasında Trajik Kaza
7
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İsrail'e Sert Tepki

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek