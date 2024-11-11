Gündem Özeti: 11 Kasım 2024 - Siyasi Toplantılar ve Ekonomik Açıklamalar

Önemli Gelişmeler

11 Kasım 2024 tarihinde Türkiye'de önemli siyasi ve ekonomik etkinlikler düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'na katılacak. Toplantı (Riyad) gerçekleştirilecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ege Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'nde ve Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla ağaç dikme programında yer alacak. Kurtulmuş ayrıca valiliği ziyaret edecek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek. (İzmir/10.30/12.00/12.30/14.30)

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri Platformu'nun Ankara'da düzenlenen programına katılım sağlayacak. (Ankara/10.00)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes' Milli Ağaçlandırma Günü Programı'na iştirak edecek. (Ankara/09.30)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP29'da Türk pavilyonunun açılışına katılacak ve 2024-2030 İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi ve Eylem Planı'nı açıklayacak. (Bakü)

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Özel Eğitimde Rehabilitasyon Merkezlerinin Rolü ve Eğitim Niteliklerinin Artırılması Türkiye Buluşması toplantısında konuşacak. (Antalya/10.00)

Ekonomik Durum ve İstatistikler

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğine katılacak. (Ankara/09.15)

TÜİK, eylül ayı iş gücü istatistikleri ile sanayi üretim endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 6 yıl vadeli devlet tahvili ihalesi düzenleyecek. (Ankara)

Dünya ve Diplomasi Gelişmeleri

Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) başlayacak.

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler de yakından takip edilecek. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

Spor Gündemi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'unda 16 Kasım'da Kayseri'de Galler ve 19 Kasım'da deplasmanda Karadağ ile oynayacağı maçlar öncesinde İstanbul’daki kamp alanında toplanarak ilk idmanını yapacak. (İstanbul/18.30)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası, Yalovaspor Basketbol ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçıyla tamamlanacak. (Yalova/19.00)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.