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Gündem Özeti: 12 Kasım 2024'te Neler Olacak?

12 Kasım 2024 itibarıyla Türkiye'den uluslararası zirvelere ve yerel etkinliklere kadar önemli gelişmeler yaşanacak.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 00:00
Gündem Özeti: 12 Kasım 2024'te Neler Olacak?

Gündem Özeti: 12 Kasım 2024

ANADOLU AJANSI
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Uluslararası Zirveler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi'ne katılmak üzere Bakü'ye gidecek.

Yerel Etkinlikler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, V. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri Töreni ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak, ardından Burdur Valiliği ziyaretinde bulunacak. Kurtulmuş ayrıca sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle buluşacak ve Isparta Valiliğini ziyaret edecek.

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

TBMM'de, CHP, MHP ve DEM Parti Meclis grup toplantıları düzenlenecek. Genel Kurulda kamu başdenetçisi seçimi yapılacak ve yargıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşülecek. Ayrıca, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ticaret Bakanlığının 2025 yılı bütçesi görüşülecek.

Ekonomik Gelişmeler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'da çeşitli etkinliklere katılacak ve Kızılkaya-Bozova-Korkuteli Yolu Açılış Töreni'ne iştirak edecek. Ayrıca, Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayına ait ticaret satış hacmi ve dış ticaret istatistiklerini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da bu döneme ait ödemeler dengesi verilerini açıklayacak.

Dünya Diplomasi Gündemi

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin gelişmeler takip edilmeye devam ediyor.

Spor Gündemi

A Milli Futbol Takımı, 16 Kasım'da Kayseri'de Galler ile karşılaşacak maçın hazırlıklarına başlayacak. Ayrıca, THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes önemli karşılaşmalara çıkacak. Voleybol ve basketbol branşlarında da çeşitli müsabakalar gerçekleştirilecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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