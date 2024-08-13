Gündem Özeti: 13 Ağustos 2024

GÜNDEM ÖZETİ / 13 Ağustos 2024
Kurulmuş: 6 Nisan 1920 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Toplantısı
15:00'te Ankara'da Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık edecek.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Aydın'da 09:30 ve 14:00'te Valilik ve Aymelek Derneği'ni ziyaret edecek ve yaşlılarla bir araya gelecek.
- İYİ Parti ve Gelecek Partisi Liderleri: Müsavat Dervişoğlu, 14:00'te Ankara'da Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret edecek.
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: 12:30'da Ankara'da partinin 23. kuruluş yıl dönümüne dair basın toplantısı düzenleyecek.
EKONOMİ FİNANS
- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: 11:00-17:30 saatleri arasında Rize'de Valilik, Belediye Başkanlığı ve İl Tarım Müdürlüğü'nü ziyaret edecek, tarım ve çay sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.
- Ticaret Bakanı Ömer Bolat: 10:00'da Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ile iş birliği protokolü imza törenine katılacak.
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası: 10:00'da haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.
- Türkiye İstatistik Kurumu: 10:00'da haziran ayı inşaat maliyet endeksi ve temmuz ayı konut satış istatistiklerini yayımlayacak.
- Hazine ve Maliye Bakanlığı: Ankara'da 2 yıl vadeli kira sertifikası ve 4 yıl vadeli iki devlet tahvili ihraç işlemlerini gerçekleştirecek.
DÜNYA DİPLOMASİ
İsrail'in Gazze Şeridi'ne Yönelik Saldırıları: Gazze, Kudüs ve Beyrut'taki gerilim durumu yakından takip ediliyor.
SPOR
Fenerbahçe: 20:00'de UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Fransa'nın Lille takımını İstanbul'da ağırlayacak.
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