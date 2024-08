Gündem Özeti: 13 Ağustos 2024

GÜNDEM / 13 Ağustos 2024

Önemli Toplantılar ve Ziyaretler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. (Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valilik ve Aymelek Derneği'ni ziyaret ederek yaşlılarla buluşacak. (Aydın/09.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret edecek. (Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin 23. kuruluş yıl dönümü programı hakkında basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Rize'de tarım ve çay sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek. (Rize/11.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, işbirliği protokolü imza törenine katılacak. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00) Türkiye İstatistik Kurumu, inşaat maliyet endeksi ve konut satış istatistiklerini yayınlayacak. (Ankara/10.00) Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sertifikası satışını gerçekleştirip devlet tahvillerinin ihraç ihalelerini yapacak. (Ankara)

Dünya Diplomasisi

İsrail-Gazze Şeridi’nde saldırılar ve İsrail-Lübnan sınırındaki gerilim izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Gündemi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Lille ile karşılaşacak. (İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

