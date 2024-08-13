Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Gündem Özeti: 13 Ağustos 2024

Bugünün önemli gelişmeleri arasında toplantılar, ziyaretler ve protokol imzaları yer alıyor.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 09:00
Gündem Özeti: 13 Ağustos 2024

GÜNDEM / 13 Ağustos 2024

ANADOLU AJANSI - Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Önemli Toplantılar ve Ziyaretler

  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. (Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  2. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valilik ve Aymelek Derneği'ni ziyaret ederek yaşlılarla buluşacak. (Aydın/09.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  3. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret edecek. (Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  4. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin 23. kuruluş yıl dönümü programı hakkında basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

  1. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Rize'de tarım ve çay sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek. (Rize/11.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  2. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, işbirliği protokolü imza törenine katılacak. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  3. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00)
  4. Türkiye İstatistik Kurumu, inşaat maliyet endeksi ve konut satış istatistiklerini yayınlayacak. (Ankara/10.00)
  5. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sertifikası satışını gerçekleştirip devlet tahvillerinin ihraç ihalelerini yapacak. (Ankara)

Dünya Diplomasisi

  1. İsrail-Gazze Şeridi’nde saldırılar ve İsrail-Lübnan sınırındaki gerilim izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Gündemi

  1. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Lille ile karşılaşacak. (İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

NOT: Anadolu Ajansı'nın yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

İLGİLİ HABERLER

Şaşırtan Fırsat! Merkez Bankası personel alımı o tarihte başlayacak

Süt ve süt ürünlerine dev zam kapıda! Kabul edilirse o tarihte yüzde 43 artacak

En son Temmuz'da zamlanmıştı! Ağustos bitmeden yüzde 30'luk bir zam daha açıklandı

Emekli promosyonunu o bankadan alana müjde! Hesaplara tamı tamına 1.000 TL+ 1.500 eklenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Devlet kapısından 800.000 TL ödeme müjdesi! Hemen başvuranın şansı talihi açılacak

Emekli promosyonunu o bankadan alana müjde! Hesaplara tamı tamına 1.000 TL+ 1.500 eklenecek

MEB’den on binlerce TYP alımı! 9 ay süre ile çalışacak kadrolar açıklanıyor

Şaşırtan Fırsat! Merkez Bankası personel alımı o tarihte başlayacak

İlk-Orta Lise öğrencilerine belediye desteği! 9 ay 600 TL ödenecek

Emekli olacakları harekete geçirecek açıklama! 15.800 TL emekli maaşı bağlanabilir

Muhtemel kulis! Asgari ücretlilerin yüzü Ekim’de gülecek deniliyor

Süt ve süt ürünlerine dev zam kapıda! Kabul edilirse o tarihte yüzde 43 artacak

En son Temmuz'da zamlanmıştı! Ağustos bitmeden yüzde 30'luk bir zam daha açıklandı

TOKİ son dakika açıklaması! Aylık 6300 liraya 32 ilde satışlar başladı

Okulların açılmasına ramak kala MEB'den müjde! Bölgeye göre meslek ve teknik liseleri açılacak

54 İL geneline kamu bankasından alım çağrısı! Bankaya yüzlerce görevli aranıyor