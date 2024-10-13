Gündem Özeti: 13 Ekim 2024'te Öne Çıkanlar

Gündem Özeti / 13 Ekim 2024

Politika ve Diplomasi

Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre’de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği ile Asya Parlamenter Asamblesi istişare toplantılarına katılacak. Kurtulmuş, ayrıca yerel Türk derneklerinin temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya gelecek.

(Cenevre)

2. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İl Başkanları Toplantısı'na katılacak ve Muğla'da Datça İlçe Başkanlığı ile Belediye Başkanlığı’na ziyaret yapacak. Bunun yanında Marmaris Belediyesi Halk Cafe Açılışı ve Muğla Planlama Ajansı Lansmanı programlarında yer alacak.

(Muğla/11.00-16.30)

Yasama ve Siyaset

1. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Milliyetçi Kongre Derneği’nin 2. büyük kongresine katılacak.

(Ankara/14.00)

Dünya Diplomasi

1. İsrail’in Gazze Şeridi ve Lübnan’a yönelik saldırılarına dair gelişmeler yakından takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

Spor

1. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, takımın bir oyuncusuyla birlikte, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta İzlanda ile oynanacak karşılaşma öncesinde Laugardalsvöllur Stadı’nda basın toplantısı düzenleyecek ve son hazırlıkları burada yapacak.

(Reykavik/16.45/21.00)

2. İzlanda, Türkiye ile yapılacak maç için hazırlıklarını Laugardalsvöllur Stadı’nda antrenmanla tamamlayacak. Teknik direktör Age Hareide ve bir oyuncusu, idmanın ardından basın toplantısı gerçekleştirecek.

(Reykavik/19.00/20.15)

3. Nesine 2. Lig’in 7. haftasında Beyaz Grup müsabakaları tamamlanacak ve Kırmızı Grup karşılaşmaları başlayacak.

4. Nesine 3. Lig’deki 1, 2 ve 3. gruplardaki 6. hafta müsabakaları tamamlanacak, 4. Grup’taki karşılaşmalar ise sürecek.

5. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde 6. hafta müsabakaları oynanacak.

6. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ikinci haftasına Galatasaray-TOFAŞ ve Mersinspor-Aliağa Petkimspor maçları ile devam edilecek.

(İstanbul/15.30/Mersin/18.00)

7. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftası, YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol-BOTAŞ, ÇBK Mersin-Beşiktaş ve Fenerbahçe Opet-Galatasaray Çağdaş Faktoring maçlarıyla sürecek.

(Muğla/14.00/Mersin/14.30/İstanbul/19.00)

8. Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi’nin ikinci haftası, Fenerbahçe Medicana-Cizre Belediyespor, İstanbul Gençlikspor-Ziraat Bankkart, TÜRŞAD-Galatasaray HDI Sigorta, Akkuş Belediyespor-Spor Toto ve On Hotels Alanya Belediyespor-Altekma maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/15.00/Bitlis/13.00/Ordu/Antalya/14.00)

9. Hentbol Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, Polonya'nın KPR Gminy takımını ağırlayacak.

(Muğla/17.00)

10. Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası ikinci tur rövanşında Üsküdar Belediyespor, Hırvatistan’ın ZRK Bjelovar takımını konuk edecek.

(İstanbul/17.00)

11. Hentbol Erkekler Süper Lig’in 7. haftasına Rize Belediyespor-Beşiktaş, DEPSAŞ Enerji-Trabzon Büyükşehir Belediyespor ve Beykoz Belediyespor-Spor Toto maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/13.00/Ankara/İstanbul/17.00)

12. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz’deki 11. ayağında ikinci yarışını gerçekleştirecek.

(Alcabideche/13.00/16.00)

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