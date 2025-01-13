Gündem Özeti: 13 Ocak 2025 - Türkiye’de Önemli Toplantılar ve Etkinlikler

Bugünkü Önemli Gelişmeler
1. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen "Yeni Küresel Sistem Arayışı ve Türkiye'nin Rolü" konulu Bab-ı Ali Toplantıları programına katılacak. (İstanbul/19.30)
2. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel merkezdeki Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. (Ankara/14.00)
Yasama Yürütme Politika Etkinlikleri
1. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Aile Yılı Tanıtım Programı'na katılacak. (Ankara/13.30)
2. CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Yenidoğan çetesi" davasının ikinci celsesi öncesinde Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi önünde basın açıklaması yapacak. (İstanbul/10.00)
3. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i Silivri Ceza İnfaz Kurumunda ziyaret edecek, ardından Esenyurt'ta demokrasi nöbetine katılacak. (İstanbul/09.00/13.30/15.30)
Ekonomi ve Finans Gelişmeleri
1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın (IRENA) 15. Genel Kurulu'na katılacak. (Abu Dabi)
2. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da önemli tanıtımlara ve temel atma törenlerine katılacak. (İstanbul/11.00-14.00)
3. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ait ödemeler dengesi ve finansal hesaplarıyla ilgili verileri açıklayacak. (Ankara/10.00/14.30)
4. Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2024 dönemi dış ticaret verilerini duyuracak. (Ankara/10.00)
5. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesini gerçekleştirecek. (Ankara)
Dünya ve Diplomat Gelişmeler
1. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon ile önemli bir görüşme gerçekleştirecek. (Ankara)
2. Suriye'deki siyasi gelişmeler devam etmekte, Baas rejimi ve Esed ailesinin durumu yakından takip ediliyor. (Şam/Halep)
3. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına dair gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs)
Spor Etkinlikleri
1. Futbolda 2024-2025 sezonunun ikinci transfer dönemi başlayacak.
2. Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında, TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe ve Göztepe-Kasımpaşa maçları oynanacak. (Konya/İzmir/20.00)
3. Trendyol 1. Lig'de de önemli karşılaşmalar yapılacak. Ahlatcı Çorum FK ve Uğur Okulları İstanbulspor yarın karşı karşıya gelecek. (Çorum/17.00)
4. Ayrıca, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka Lassa ve Bursaspor Yörsan maçı oynanacak. (İstanbul/19.00)
5. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Genel Kurulu ise Ankara'da düzenlenecek. (Ankara/10.00)
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