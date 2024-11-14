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Gündem Özeti: 14 Kasım 2024

Bugün TBMM ve KKTC'de önemli görüşmeler, açılışlar ve spor etkinlikleri gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 00:00
Gündem Özeti: 14 Kasım 2024

Bugünün Önemli Olayları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malavi Meclis Başkanı Catherine Hara ile görüşecek ve mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(TBMM/11.30/12.30)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek ve Girne Askeri Hastanesi Açılış Töreni ile Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler'in ev sahipliğinde düzenlenecek resepsiyona katılacak.

(Lefkoşa/Girne)

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

1- TBMM'den yargıya ilişkin düzenlemeler içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

2- Plan ve Bütçe Komisyonu, Milli Eğitim Bakanlığının 2025 yılı bütçesini ele alacak.

(TBMM/14.00/10.00)

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'IPARD III Projeleri Hayata Geçiyor' programı ile 'Tarım Orman İnsan Fotoğraf Yarışması' ödül törenine iştirak edecek.

(Ankara/09.30/19.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Yüreğimde Filistin' Pul Lansmanı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

(Ankara/14.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/14.30)

Spor Müsabakaları

1- THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Anadolu Efes, İspanya'nın Real Madrid takımına konuk olacak.

(Madrid/22.45)

2- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta müsabakaları yapılacak. YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol-OGM Ormanspor, Melikgazi Kayseri Basketbol-Fenerbahçe Opet, Emlak Konut-Danilos Pizza, Beşiktaş-BOTAŞ ve ÇBK Mersin-Galatasaray Çağdaş Faktoring maçları oynanacak.

(Muğla/17.00/Kayseri/17.30/İstanbul/18.00/20.00/Mersin/18.30)

3- CEV Kadınlar Challenge Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Galatasaray Daikin, Almanya'nın VC Wiesbaden takımına konuk olacak.

(Wiesbaden/21.30)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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