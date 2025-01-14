Gündem Özeti: 14 Ocak 2025'te Önemli Gelişmeler

14 Ocak 2025 Gündem Özeti

Türkiye'de 14 Ocak 2025 tarihi itibarıyla önemli ziyaretler ve etkinlikler düzenlenecek. Aşağıda günün öne çıkan başlıkları ve saatleri yer alıyor.

Siyasi Gelişmeler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Meclis Grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunacak. Toplantı, TBMM'de saat 13:30'da gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman'da Valiliği ziyaret edecek ve Aslan Selim Anadolu Lisesi Açılış Töreni'ne katılacak. Etkinlikler saat 09:30'dan 11:00'a kadar sürecek.

Yine TBMM'de, MHP ve DEM Parti Meclis Grup toplantıları düzenlenecek. Genel Kurul'da Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi ele alınacak; toplantı saatleri 10:45, 12:45 ve 15:00 olarak belirlendi.

Ekonomik Faaliyetler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Lansmanı ve Protokol İmza Töreni'ne katılacak. Bu etkinlik saat 15:00'te Ankara'da gerçekleşecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da saat 10:00'da Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü'nü ziyaret edecek.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye-Slovenya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı ve İş Forumu'na katılacak. Bu etkinlik saat 14:30'da Ankara'da düzenlenecek.

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2024'e ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretim istatistiklerini açıklayacak, saat 10:00'da Ankara'da yapılması planlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ankara'da iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

Dış Politika ve Diplomasi

Uluslararası arenada ise Suriye'deki Baas rejimi ve Esed ailesinin iktidarının devrilmesi ile ilgili gelişmeler izlenirken, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ile ilgili son durum takip ediliyor.

Spor Müsabakaları

Bugün, THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, Paris Basketbol ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Maç, Paris'te saat 22:30'da başlayacak.

Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'nda Litvanya'nın Wolves takımını saat 20:00'da İstanbul'da ağırlayacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabında Aliağa Petkimspor, Hapoel Netanel Holon ile, Manisa Basket ise Niners Chemnitz ile karşı karşıya gelecek. Maçlar sırasıyla Szombathely ve Chemnitz'te saat 20:00 ve 22:00'de oynanacak.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Aras Kargo-VakıfBank maçı saat 18:00'de İzmir'de gerçekleştirilecek. Ayrıca Dakar Rallisi Suudi Arabistan'da devam ederken, tenis severler sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık'a katılacak.