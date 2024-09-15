Gündem Özeti: 15 Eylül 2024

GÜNDEM ÖZETİ / 15 Eylül 2024

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Keçiören Bağlum Stadı'nda düzenlenecek olan 2. Gazi Paşa'yı Anma ve Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni takip edecek. (Ankara/12.00)

EKONOMİ FİNANS

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti İnsan Hakları Eğitim Kampı'na katılacak. (Kocaeli/15.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları ve ordusunun Hizbullah’a karşı başlattığı “önleyici saldırı” gelişmeleri izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyecek ve çeşitli yerlerde ziyaretlerde bulunacak. Ayrıca, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde Kırklareli Belediyesi - Adana Basketbol maçını izleyecek. (Kırklareli/12.30/17.45)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Bellona Kayserispor - Eyüpspor ve Kasımpaşa - Fenerbahçe gibi karşılaşmalar oynanacak. (Kayseri/İstanbul/17.00) Trendyol 1. Lig'de 5. hafta, Alagöz Holding Iğdır FK - Esenler Erokspor maçıyla devam edecek. (Iğdır/İstanbul/16.00) TFF 2. Lig'de 3. hafta maçları tamamlanacak. TFF 3. Lig'de 2. hafta karşılaşmaları sona erecek. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2. hafta müsabakaları yapılacak. AXA Sigorta Kupa Voley'de grup mücadelesi, Cizre Belediyespor - İstanbul Gençlikspor karşılaşmasıyla tamamlanacak. (Ankara/17.30) Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında, Görele Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor maçı oynanacak. (Giresun/16.00) Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında, Beşiktaş - Güneysu ve diğer maçlar gerçekleştirilecek. (İstanbul/13.00/Eskişehir/16.00/Ankara/18.00/Bursa/19.30) Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde sezonun ilk haftasına 3 maçla devam edilecek.

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