Gündem Özeti: 15 Eylül 2024

15 Eylül 2024'te Türkiye ve dünyada önemli olaylar yaşandı. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 00:00
Gündem Özeti: 15 Eylül 2024

GÜNDEM ÖZETİ / 15 Eylül 2024

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

  1. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Keçiören Bağlum Stadı'nda düzenlenecek olan 2. Gazi Paşa'yı Anma ve Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni takip edecek. (Ankara/12.00)

EKONOMİ FİNANS

  1. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti İnsan Hakları Eğitim Kampı'na katılacak. (Kocaeli/15.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

  1. İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları ve ordusunun Hizbullah’a karşı başlattığı “önleyici saldırı” gelişmeleri izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

  1. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyecek ve çeşitli yerlerde ziyaretlerde bulunacak. Ayrıca, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde Kırklareli Belediyesi - Adana Basketbol maçını izleyecek. (Kırklareli/12.30/17.45)
  1. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Bellona Kayserispor - Eyüpspor ve Kasımpaşa - Fenerbahçe gibi karşılaşmalar oynanacak. (Kayseri/İstanbul/17.00)
  2. Trendyol 1. Lig'de 5. hafta, Alagöz Holding Iğdır FK - Esenler Erokspor maçıyla devam edecek. (Iğdır/İstanbul/16.00)
  3. TFF 2. Lig'de 3. hafta maçları tamamlanacak.
  4. TFF 3. Lig'de 2. hafta karşılaşmaları sona erecek.
  5. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2. hafta müsabakaları yapılacak.
  6. AXA Sigorta Kupa Voley'de grup mücadelesi, Cizre Belediyespor - İstanbul Gençlikspor karşılaşmasıyla tamamlanacak. (Ankara/17.30)
  7. Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında, Görele Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor maçı oynanacak. (Giresun/16.00)
  8. Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında, Beşiktaş - Güneysu ve diğer maçlar gerçekleştirilecek. (İstanbul/13.00/Eskişehir/16.00/Ankara/18.00/Bursa/19.30)
  9. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde sezonun ilk haftasına 3 maçla devam edilecek.

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