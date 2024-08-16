Gündem Özeti / 16 Ağustos 2024

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

TBMM Genel Kurulu: Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına ilişkin genel görüşme önergesinin ön görüşmesi için olağanüstü toplanacak. (Saat: 14.00)

Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına ilişkin genel görüşme önergesinin ön görüşmesi için olağanüstü toplanacak. (Saat: 14.00) Dijital Mecralar Komisyonu: Dijital gündemdeki güncel gelişmeleri ele almak üzere toplanacak. (Saat: 10.30)

EKONOMİ FİNANS

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Okçular Vakfı'nın 953. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Etkinlikleri basın toplantısına katılacak. (İstanbul/11.00-14.45)

Okçular Vakfı'nın 953. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Etkinlikleri basın toplantısına katılacak. (İstanbul/11.00-14.45) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası: Haziran ayına ilişkin konut fiyat endeksi ile özel sektörün yurt dışı kredi borcu verilerini açıklayacak. Ayrıca ağustos ayına yönelik piyasa katılımcıları anketi yayımlanacak. (Ankara/10.00)

Haziran ayına ilişkin konut fiyat endeksi ile özel sektörün yurt dışı kredi borcu verilerini açıklayacak. Ayrıca ağustos ayına yönelik piyasa katılımcıları anketi yayımlanacak. (Ankara/10.00) Türkiye İstatistik Kurumu: Nisan-haziran dönemi yapı izin istatistikleri ile haziran ayı hizmet üretim endeksi verilerini yayımlayacak. (Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

İsrail-Gazze Gerilimi: İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerginlik gözlemleniyor.

KÜLTÜR SANAT

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Kissebükü Antik Kenti Geleceğe Miras Projesi" basın tanıtımına katılacak. Ayrıca, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin geleneksel Ağustos ayı yemeğine katılım gösterecek. (Muğla/10.00/Antalya/14.00)

SPOR

Trendyol Süper Lig: İkinci hafta, TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray arasındaki maçla başlayacak. (Konya/21.00)

İkinci hafta, TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray arasındaki maçla başlayacak. (Konya/21.00) Trendyol 1. Lig: İkinci hafta, Pendikspor ile Kocaelispor arasındaki karşılaşma ile başlayacak. (İstanbul/21.00)

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