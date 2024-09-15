Gündem Özeti: 16 Eylül 2024

GÜNDEM ÖZETİ / 16 Eylül 2024

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Siyasi Etkinlikler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel , Susurluk, Manyas ve Gönen belediye başkanlıklarını ziyaret edecek. (Balıkesir/12.00/14.00/16.30)

, Susurluk, Manyas ve Gönen belediye başkanlıklarını ziyaret edecek. (Balıkesir/12.00/14.00/16.30) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş , Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Toroslar Çocuk Evleri Sitesi'nin açılışını yapacak. Mersin'deki AK Parti buluşmasında sivil toplum kuruluşları ve kadın girişimcilerle bir araya gelecek. (Mersin/14.30/15.30/17.00)

, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Toroslar Çocuk Evleri Sitesi'nin açılışını yapacak. Mersin'deki AK Parti buluşmasında sivil toplum kuruluşları ve kadın girişimcilerle bir araya gelecek. (Mersin/14.30/15.30/17.00) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İGA İstanbul Havalimanı'ndaki Tech Visa Programı'na katılacak. (İstanbul/11.00)

Ekonomi ve Finans

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır , İstanbul Havalimanı'ndaki 'Türkiye Techvisa' programına katılacak. (İstanbul/11.00)

, İstanbul Havalimanı'ndaki 'Türkiye Techvisa' programına katılacak. (İstanbul/11.00) Ticaret Bakanı Ömer Bolat , İstanbul Ticaret Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yer alacak. (İstanbul/10.00)

, İstanbul Ticaret Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yer alacak. (İstanbul/10.00) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu , Evresel Posta Birliği Bölgesel Strateji Forumu’na katılacak. (Ankara/09.30)

, Evresel Posta Birliği Bölgesel Strateji Forumu’na katılacak. (Ankara/09.30) Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı hizmet üretim endeksi ve ağustos ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 3 yıl vadeli devlet tahvillerinin yeniden ihraç ihalelerini gerçekleştirecek. (Ankara)

Dünya Diplomasi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve Hizbullah’a yönelik Lübnan’a başlattığı 'önleyici saldırı' gelişmeleri izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

Güncel

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Araştırma Üniversiteleri Toplantısı’na katılacak. (Ankara/11.00)

Spor Etkinlikleri

Trendyol Süper Lig'in 5. haftası, Antalyaspor-Adana Demirspor maçı ile tamamlanacak. (Antalya/20.00)

Trendyol 1. Lig'deki 5. hafta karşılaşması Adanaspor-Ankara Keçiörengücü ile sona erecek. (Adana/20.00)

Hentbol Kadınlar Süper Lig’in 3. haftası, Anadolu Üniversitesi-Yenimahalle Belediyespor mücadelesiyle tamamlanacak. (Eskişehir/18.00)

Türkiye Basketbol Ligi'nin ilk haftası, 1 maçla tamamlanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu başkan adayı Efe Aydan , Türkiye Spor Yazarları Derneğinin Levent'teki tesislerinde basın toplantısı düzenleyecek. (İstanbul/11.00)

, Türkiye Spor Yazarları Derneğinin Levent'teki tesislerinde basın toplantısı düzenleyecek. (İstanbul/11.00) Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı ile GSYİAD arasındaki forma sırt sponsorluğu anlaşmasının imza töreni, RAMS Park'ta gerçekleştirilecek. (İstanbul/11.00)

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