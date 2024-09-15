Gündem Özeti: 16 Eylül 2024

GÜNDEM ÖZETİ / 16 Eylül 2024
İletişim Kuruluşu: Anadolu Ajansı - Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
Siyasi Etkinlikler
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Susurluk, Manyas ve Gönen belediye başkanlıklarını ziyaret edecek. (Balıkesir/12.00/14.00/16.30)
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Toroslar Çocuk Evleri Sitesi'nin açılışını yapacak. Mersin'deki AK Parti buluşmasında sivil toplum kuruluşları ve kadın girişimcilerle bir araya gelecek. (Mersin/14.30/15.30/17.00)
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İGA İstanbul Havalimanı'ndaki Tech Visa Programı'na katılacak. (İstanbul/11.00)
Ekonomi ve Finans
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Havalimanı'ndaki 'Türkiye Techvisa' programına katılacak. (İstanbul/11.00)
- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Ticaret Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yer alacak. (İstanbul/10.00)
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Evresel Posta Birliği Bölgesel Strateji Forumu’na katılacak. (Ankara/09.30)
- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı hizmet üretim endeksi ve ağustos ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00)
- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 3 yıl vadeli devlet tahvillerinin yeniden ihraç ihalelerini gerçekleştirecek. (Ankara)
Dünya Diplomasi
- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve Hizbullah’a yönelik Lübnan’a başlattığı 'önleyici saldırı' gelişmeleri izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)
Güncel
- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Araştırma Üniversiteleri Toplantısı’na katılacak. (Ankara/11.00)
Spor Etkinlikleri
- Trendyol Süper Lig'in 5. haftası, Antalyaspor-Adana Demirspor maçı ile tamamlanacak. (Antalya/20.00)
- Trendyol 1. Lig'deki 5. hafta karşılaşması Adanaspor-Ankara Keçiörengücü ile sona erecek. (Adana/20.00)
- Hentbol Kadınlar Süper Lig’in 3. haftası, Anadolu Üniversitesi-Yenimahalle Belediyespor mücadelesiyle tamamlanacak. (Eskişehir/18.00)
- Türkiye Basketbol Ligi'nin ilk haftası, 1 maçla tamamlanacak.
- Türkiye Basketbol Federasyonu başkan adayı Efe Aydan, Türkiye Spor Yazarları Derneğinin Levent'teki tesislerinde basın toplantısı düzenleyecek. (İstanbul/11.00)
- Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı ile GSYİAD arasındaki forma sırt sponsorluğu anlaşmasının imza töreni, RAMS Park'ta gerçekleştirilecek. (İstanbul/11.00)
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