Gündem Özeti: 16 Eylül 2024

Bugünün öne çıkan haber başlıkları arasında casusluk davası, Filistin'e destek, AR-GE harcamaları ve daha fazlası yer alıyor.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 10:42
Gündem Özeti: 16 Eylül 2024

Gündem Özeti - 16 Eylül 2024

1. MOSSAD'a Casusluk İddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MOSSAD'a casusluk yapmakla suçlanan 20 sanığa toplamda 45 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İddianamede, sanıkların Filistinli ve Hamas bağlantılı kişilere ait gizli bilgileri para karşılığında MOSSAD'a aktardığı belirtildi. Ayrıca, bu kişilerin hedef gösterildiği ve istihbari bilgiler toplama amacıyla kaçırılma ihtimallerinin değerlendirildiği kaydedildi.

2. Filistin'e Destek Veren Ayşenur Ezgi Eygi

Ayşenur Ezgi Eygi, tehlikeli bir bölgede Filistinlilere destek vermek için gitti. Babası Mehmet Suat Eygi, kızının cesaretini ve kararlılığını aktararak, "Ölmem bir işe yarayacaksa razıyım baba" sözlerine dikkat çekti.

3. Türkiye'nin AR-GE Yatırımları

Son beş yılda Türkiye'deki firmalar, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) faaliyetlerine toplam 200 milyar lira harcadı. 2019-2023 döneminde bu harcamaların yaklaşık beş kat arttığı bildirildi.

4. Yeni "Komando Havanı" Tanıtıldı

ASSAN Group Savunma, güvenlik güçlerinin envanterine katılan yeni "Komando Havanı"nı tanıttı. Yaklaşık 20 zorlu testi başarıyla geçen bu ürün, yakın mesafe ateş desteği sağlayacak.

5. Hava Yolu Şirketleri Toparlanıyor

Kovid-19 sonrası hava yolu şirketlerinin kredi notları artış gösteriyor. Yatırım yapılabilir notu taşıyan hava yollarının toplam payı, 2021 sonunda yüzde 25 iken bu yılın Haziran ayında yüzde 35'e yükseldi.

6. Emtia Piyasasında Hareketlilik

Değerli metaller fiyatları, iş gücü piyasasındaki gidişata yanıt vererek yükseliş gösterdi. Özellikle Rusya'nın ihracat kısıtlaması açıklamaları sonrası paladyum fiyatları artış gösterdi.

7. Avrupa LNG Yatırımları

Avrupa, gaz arz güvenliği için LNG yatırımlarına yönelmiş durumda; ancak terminallerin yarısının kullanım oranı yüzde 50'nin altında kalıyor.

8. Aşırı Sağın Etkisi Tartışma Konusu

Avrupa Parlamentosu yeni yasama dönemine başlarken, aşırı sağcı partilerin etkisinin ne olacağına dair tartışmalar sürüyor.

9. ABD Müslüman Seçmenlerin Desteği

ABD'deki Müslüman seçmenler, önemli eyaletlerde üçüncü parti adayını tercih ediyor. Bu durum, oradaki siyasi dengeleri etkileyebilir.

10. Ozon Tabakasındaki İncelme

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mete Tayanç, ozon tabakasındaki incelmenin 2020'den bu yana sürdüğünü bildirerek, global iklim değişikliğine işaret etti.

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