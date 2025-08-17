Gündem Özeti — 17 Ağustos 2025: İsrail-Gazze, Marmara Depremi Anması, Süper Lig

GÜNDEM ÖZETİ / 17 Ağustos 2025

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

İzlenen gelişmeler arasında, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylaması yer alıyor. Bu kararın, Gazze'ye yönelik saldırıların sürmesine, yardım girişlerinin engellenmesine ve büyüyen bir insani krize yol açmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, depremin meydana geldiği saatte anılacak. Anma programı, merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan depremin yıl dönümünde düzenlenecek etkinliklerle sürdürülecek. (Kocaeli/Sakarya/03.02)

SPOR

Trendyol Süper Lig'in 2. haftası; TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK, Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor, RAMS Başakşehir-Kayserispor ve Beşiktaş-ikas Eyüpspor maçlarıyla devam edecek. (Konya/Ankara/19.00/İstanbul/21.30/21.30)

Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında ise Sivasspor-Bodrum FK, İmaj Altyapı Vanspor FK-Esenler Erokspor, Manisa FK-Atakaş Hatayspor ve Sakaryaspor-Alagöz Holding Iğdır FK karşılaşmaları programda bulunuyor. (Sivas/Van/19.00/Manisa/Sakarya/21.30)

***

