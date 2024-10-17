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Gündem Özeti - 17 Ekim 2024

Türkiye'de güncel olaylar ve siyasi gelişmeler hakkında kapsamlı bir özet.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 00:01
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 00:01
Gündem Özeti - 17 Ekim 2024

GÜNDEM ÖZETİ / 17 Ekim 2024

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Önemli Görüşmeler ve Etkinlikler

  1. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile görüşecek. Kurtulmuş, Macaristan Ulusal Meclisi Sergi Açılışı'na katılarak ortak basın toplantısı düzenleyecek.
  2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Bağlama Töreni'ne katılacak.

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

  1. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Aydın Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.
  2. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kadın Kooperatifleri Projesi Yerel Toplantısına iştirak edecek.
  3. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek.
  4. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kilis ve Gaziantep ziyaretlerinde bulunacak, sağlık yöneticileriyle toplantılar yapacak.
  5. TBMM Genel Kurulunda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili görüşmeler devam edecek.

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

  1. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonunu ziyaret edecek.
  2. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın Denizli Otoyolu ile ilgili basın toplantısı yapacak.
  3. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı ve ekonomik verileri paylaşacak.
  4. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, sektör verilerini açıklayacak.
  5. Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.

Dış Politika ve Diplomasi

  1. Avrupa Birliği Zirvesi gerçekleştirilecek.
  2. NATO Savunma Bakanları Toplantısı başlayacak.
  3. İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları izlenmeye devam ediyor.

Güncel Eğitim Etkinliği

  1. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Selçuk Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

Spor Gelişmeleri

  1. Galatasaray Petrol Ofisi, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile karşı karşıya gelecek.
  2. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ALBA Berlin ile oynayacak.
  3. Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Benfica'yı ağırlayacak.
  4. Bursa, Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde müsabakalara ev sahipliği yapacak.

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