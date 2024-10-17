Gündem Özeti - 17 Ekim 2024

GÜNDEM ÖZETİ / 17 Ekim 2024
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
Önemli Görüşmeler ve Etkinlikler
- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile görüşecek. Kurtulmuş, Macaristan Ulusal Meclisi Sergi Açılışı'na katılarak ortak basın toplantısı düzenleyecek.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Bağlama Töreni'ne katılacak.
Yasama ve Yürütme Faaliyetleri
- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Aydın Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kadın Kooperatifleri Projesi Yerel Toplantısına iştirak edecek.
- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek.
- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kilis ve Gaziantep ziyaretlerinde bulunacak, sağlık yöneticileriyle toplantılar yapacak.
- TBMM Genel Kurulunda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili görüşmeler devam edecek.
Ekonomi ve Finans Gelişmeleri
- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonunu ziyaret edecek.
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın Denizli Otoyolu ile ilgili basın toplantısı yapacak.
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı ve ekonomik verileri paylaşacak.
- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, sektör verilerini açıklayacak.
- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.
Dış Politika ve Diplomasi
- Avrupa Birliği Zirvesi gerçekleştirilecek.
- NATO Savunma Bakanları Toplantısı başlayacak.
- İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları izlenmeye devam ediyor.
Güncel Eğitim Etkinliği
- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Selçuk Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.
Spor Gelişmeleri
- Galatasaray Petrol Ofisi, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile karşı karşıya gelecek.
- Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ALBA Berlin ile oynayacak.
- Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Benfica'yı ağırlayacak.
- Bursa, Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde müsabakalara ev sahipliği yapacak.
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