Gündem Özeti: 17 Eylül 2024

GÜNDEM ÖZETİ / 17 Eylül 2024
ANADOLU AJANSI
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
Siyasi Faaliyetler
- Cevdet Yılmaz, Kütahya’da çeşitli programlara katılacak. Valiliği ziyaretinin ardından, AK Parti İl Başkanlığı Bilgilendirme Toplantısı ve başka etkinlikler ile Kütahya İş Dünyası Buluşması’na iştirak edecek.
(Kütahya/10.00-18.30)
- Özgür Özel, Balıkesir’deki yerel yönetimleri ziyaret edecek ve 17 Eylül Bandırma'nın Kurtuluşu etkinliğine katılacak.
(Balıkesir/11.30-20.30)
Yasama ve Yürütme
- Mahinur Özdemir Göktaş, Osmaniye’de çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek. Ardından basın toplantısı yapacak.
(Osmaniye/Hatay/11.00/13.30/15.45)
- Ali Yerlikaya, Adnan Menderes’in anma törenine katılacak.
(İstanbul/11.00)
- Ömer Çelik, Ankara’da STK buluşmasına katılacak.
(Ankara/19.00)
Ekonomi ve Finans
- İbrahim Yumaklı, Çeltik Festivali’ne katılacak, ardından çeşitli ziyaretlerde bulunacak.
(Edirne/10.30-18.00)
- Ömer Bolat, Isparta’da sivil toplum kuruluşlarıyla toplantı yapacak.
(Isparta/10.00/15.30)
- Abdulkadir Uraloğlu, Samsun’da bilgilendirme toplantısına katılacak.
(Samsun/11.00-16.00)
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, iki önemli finansal raporu açıklayacak.
(Ankara/10.00)
- Türkiye İstatistik Kurumu ise çeşitli istatistik raporlarını yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
- Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlet tahhütlerinin ihraç ihalesini gerçekleştirecek.
(Ankara)
Dünya Diplomasi
İsrail'in Gazze ve Lübnan’daki askeri harekâtları yakından takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut)
Güncel Etkinlikler
- Erol Özvar, Yükseköğretim Vizyonu ile ilgili toplantıya katılacak.
(Ankara/09.00)
Sportif Faaliyetler
- Galatasaray, Gaziantep FK ile Süper Lig maçında karşılaşacak.
(İstanbul/20.00)
- Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi yapılacak.
(İstanbul/14.00)
- Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları Antalya’da gerçekleştirilecek.
(Antalya/21.30)
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