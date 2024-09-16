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Gündem Özeti: 17 Eylül 2024

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çeşitli programlara katılacak. CHP lideri Özgür Özel, Balıkesir'de etkinliklere iştirak edecek.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 23:57
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 23:57
Gündem Özeti: 17 Eylül 2024

GÜNDEM ÖZETİ / 17 Eylül 2024

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Siyasi Faaliyetler

  • Cevdet Yılmaz, Kütahya’da çeşitli programlara katılacak. Valiliği ziyaretinin ardından, AK Parti İl Başkanlığı Bilgilendirme Toplantısı ve başka etkinlikler ile Kütahya İş Dünyası Buluşması’na iştirak edecek.
    (Kütahya/10.00-18.30)
  • Özgür Özel, Balıkesir’deki yerel yönetimleri ziyaret edecek ve 17 Eylül Bandırma'nın Kurtuluşu etkinliğine katılacak.
    (Balıkesir/11.30-20.30)

Yasama ve Yürütme

  • Mahinur Özdemir Göktaş, Osmaniye’de çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek. Ardından basın toplantısı yapacak.
    (Osmaniye/Hatay/11.00/13.30/15.45)
  • Ali Yerlikaya, Adnan Menderes’in anma törenine katılacak.
    (İstanbul/11.00)
  • Ömer Çelik, Ankara’da STK buluşmasına katılacak.
    (Ankara/19.00)

Ekonomi ve Finans

  • İbrahim Yumaklı, Çeltik Festivali’ne katılacak, ardından çeşitli ziyaretlerde bulunacak.
    (Edirne/10.30-18.00)
  • Ömer Bolat, Isparta’da sivil toplum kuruluşlarıyla toplantı yapacak.
    (Isparta/10.00/15.30)
  • Abdulkadir Uraloğlu, Samsun’da bilgilendirme toplantısına katılacak.
    (Samsun/11.00-16.00)
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, iki önemli finansal raporu açıklayacak.
    (Ankara/10.00)
  • Türkiye İstatistik Kurumu ise çeşitli istatistik raporlarını yayımlayacak.
    (Ankara/10.00)
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlet tahhütlerinin ihraç ihalesini gerçekleştirecek.
    (Ankara)

Dünya Diplomasi

İsrail'in Gazze ve Lübnan’daki askeri harekâtları yakından takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut)

Güncel Etkinlikler

  • Erol Özvar, Yükseköğretim Vizyonu ile ilgili toplantıya katılacak.
    (Ankara/09.00)

Sportif Faaliyetler

  • Galatasaray, Gaziantep FK ile Süper Lig maçında karşılaşacak.
    (İstanbul/20.00)
  • Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi yapılacak.
    (İstanbul/14.00)
  • Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları Antalya’da gerçekleştirilecek.
    (Antalya/21.30)

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