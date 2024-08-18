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Gündem Özeti - 18 Ağustos 2024

Bugün Türkiye'de önemli ziyaretler, spor etkinlikleri ve dünya olayları takip ediliyor.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 00:00
Gündem Özeti - 18 Ağustos 2024

YASAMA, YÜRÜTME VE SİYASET

1. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Karaman'da valilik ziyaretinde bulunacak ve İl Danışma Meclisi toplantısına katılacak. (Karaman/10.30/14.00)

2. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde yer alan Eğriçimen Yaylası'nda gerçekleştirilecek festivale katılacak. (Sivas/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve İsrail ile Lübnan arasındaki gerginlik takip edilmeye devam ediyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

GÜNCEL

1. İzmir, Aydın, Manisa, Uşak, Bolu ve Karabük'te meydana gelen orman yangınlarının söndürme çalışmaları yakından izleniyor.

SPOR

1. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul’daki Mahmut Bey Stadı'nda Bağcılar Futbol-Voleybol Turnuvası kapanış programına katılacak. (İstanbul/17.00)

2. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor, Beşiktaş-Antalyaspor ve Gaziantep FK-Samsunspor maçları oynanacak. (İstanbul/19.15/21.45/Gaziantep/21.45)

3. Trendyol 1. Lig ikinci haftasında, Alagöz Holding Iğdır FK-Adanaspor, Gençlerbirliği-Boluspor, Ahlatcı Çorum FK-Fatih Karagümrük ve Şanlıurfaspor-Central Hospital Ümraniyespor karşılaşmaları devam edecek. (Ankara/17.00/19.15/Çorum/19.15/Şanlıurfa/21.45)

4. FIVB 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Peru'da B Grubu'ndaki ikinci maçı için Çin ile karşı karşıya gelecek. (Lima/22.00)

5. MotoGP Avusturya Grand Prix'si bu gün gerçekleştirilecek.

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