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Gündem Özeti - 19 Ağustos 2024

Siyaset, diplomasi ve spor gündemleri detaylarıyla bu haberde.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 00:00
Gündem Özeti - 19 Ağustos 2024

Gündem Özeti / 19 Ağustos 2024

Kuruluş: Anadolu Ajansı, Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Siyasi Gelişmeler

Özgür Özel, CHP Genel Başkanı, bugün Ankara’da partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (Ankara/14.00)

Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Avrupa'nın merkezinde düzenlenecek Dünya İnsani Yardım Günü Programı ve Kristal Ayaklar Ödül Töreni'ne katılacak. (Ankara/14.00/19.30)

Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı, Bursa’nın Yenişehir ilçesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek, ardından Karacabey ilçesinde çiftçilerle bir araya gelecek. (Bursa/15.15/15.45/18.00/18.30)

Dünya Diplomasi Gündemi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve İsrail-Lübnan sınırındaki gerilim izleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşme gerçekleştirecek. (Bakü)

Güncel Olaylar

İzmir, Aydın, Manisa, Uşak ve Muğla’daki orman yangınlarını söndürme çalışmaları detaylı bir şekilde takip ediliyor.

Spor Gündemi

Trendyol Süper Lig’in 2. haftası, Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa ve Eyüpspor-Sipay Bodrum FK maçlarıyla tamamlanacak. (Hatay/İstanbul/21.00)

Trendyol 1. Lig’in 2. haftası, Amed Sportif Faaliyetler-Uğur Okulları İstanbulspor maçıyla sona erecek. (Diyarbakır/21.00)

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