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Gündem Özeti: 2 Ağustos 2024

Türkiye'de siyasi, ekonomik ve spor alanlarında önemli gelişmeler, 2 Ağustos 2024 tarihinde gün yüzüne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 00:01
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 00:01
Gündem Özeti: 2 Ağustos 2024

GÜNDEM ÖZETİ / 2 Ağustos 2024

Kuruluş: Anadolu Ajansı - Kurucu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Politika ve Siyaset

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin cenaze törenine katılmak üzere Katar'ın Doha şehrine gidecek. (Doha)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ordu İl Başkanlığı, Altınordu Belediyesi ve fındık bahçelerini ziyaret edecek. Atatürk Meydanı'nda fındık mitingi düzenleyecek ve Giresun’da diğer ziyaretlerde bulunacak. (Ordu/Giresun/10.00-18.30)

Ekonomi ve Finans

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Denizli'de Tarım Kredi Süt Ürünleri AŞ, Valilik, Gıda Kontrol Laboratuvarı ve sektör temsilcileri ile toplantılar yapacak. Ayrıca Su Ürünleri Alabalık Paketleme Tesislerini ziyaret edecek. (Denizli/10.30-19.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temmuz ayı dış ticaret verilerini kamuoyu ile paylaşacak. (Kayseri/10.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Alanya-Gazipaşa Yolu'ndaki Gökçebelen Tüneli'nde incelemelerde bulunacak ve Anamur'da çeşitli programlara katılacak. (Mersin/15.30-19.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına dair finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak. (Ankara/14.30)

5- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılında güvenlik birimlerine gelen ve getirilen çocuklarla ilgili istatistikleri paylaşacak. (Ankara/10.00)

Güncel Olaylar

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazında hutbe verecek ve İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazına katılacak. (İstanbul/13.17)

Dünya Diplomasi

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha’da düzenlenecek İsmail Heniyye'nin cenaze törenine katılacak. (Doha)

2- MİT, ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde tutulan kişilerin takasıyla ilgili izlemelerin devam ettiğini bildirdi.

3- İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve İsrail-Lübnan sınırındaki gerginlik takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

Spor

1- 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Fransa’da devam ediyor; 7 kategoride 15 milli sporcu yarışacak. (Paris/10.00/19.05)

2- Turkcell Süper Kupa maçı öncesinde Galatasaray ve Beşiktaş teknik direktörlerinin katılımıyla basın toplantısı gerçekleştirilecek. (İstanbul/14.30)

3- MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği, 57. TSYD Ankara Şubesi Kupası mücadelesinde karşı karşıya gelecek. (Ankara/19.00)

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