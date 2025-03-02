Gündem Özeti - 2 Mart 2025: Siyasi Etkinlikler, Diplomasi ve Spor Gelişmeleri

Gündemdeki önemli etkinlikler: CHP lideri Özgür Özel anmalara katılacak, Hakan Fidan diplomasi toplantısında yer alacak.

Yayın Tarihi: 02.03.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 00:00
Gündem Özeti - 2 Mart 2025: Siyasi Etkinlikler, Diplomasi ve Spor Gelişmeleri

Gündem Özeti - 2 Mart 2025

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Siyasi Etkinlikler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu’da bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de anma programına katılacak. Özel ayrıca, Paşaköy ve Kılıçarslan mezarlıklarını ziyaret edecek ve Kardelen Meydanı'nda düzenlenecek iftar programına iştirak edecek.

(Bolu/16.00/17.30/17.50/18.50)

Dünya Diplomasi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Ukrayna konulu toplantıya katılacak.

(Londra)

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

Spor Gelişmeleri

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasına Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa-Galatasaray ve Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/13.30/İstanbul/16.00/20.30)

Trendyol 1. Lig'in 27. haftası, Geosis Boluspor-Erzurumspor FK, Teksüt Bandırmaspor-Central Hospital Ümraniyespor, Adanaspor-MKE Ankaragücü ve Sakaryaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük maçlarıyla sürecek.

(Ankara/Balıkesir/13.30/Adana/16.00/Sakarya/20.30)

Nesine 2. Lig gruplarında 25. hafta maçları tamamlanacak.

Nesine 3. Lig gruplarında 22. hafta müsabakaları sona erecek.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 18. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftası, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Bahçeşehir Koleji ve Anadolu Efes-Aliağa Petkimspor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Denizli/15.30/İstanbul/18.00/20.30)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası, OGM Ormanspor-Beşiktaş ve Melikgazi Kayseri Basketbol-ÇİMSA ÇBK Mersin karşılaşmalarıyla sona erecek.

(Ankara/14.00/Kayseri/15.00)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftası, Galatasaray Daikin-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, Kuzeyboru-Bahçelievler Belediyespor, Aras Kargo-Türk Hava Yolları ve Zerenspor-Aydın Büyükşehir Belediyespor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/15.00/Aksaray/16.00/İzmir/17.30/Ankara/18.00)

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 19. haftası, Beykoz Belediyespor-Güneysu ve Nilüfer Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor karşılaşmalarıyla sona erecek.

(İstanbul/13.00/Bursa/20.00)

Not: Anadolu Ajansı'nın yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

İLGİLİ HABERLER

Soma'dan Ramazan'a Özel Bakkal Kart Desteği Başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Atama Kararları

Kahramanmaraş'ta İtfaiye Eri Alım İlanı: 60 KPSS Puanıyla Başvuru İmkanı

Karadeniz'de 28 Şubat Okul Tatilleri: Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı ve Zanlı Tutuklandı
2
Haltbakk Bunkers'dan Şok Karar: Amerikan Gemilerine Yakıt İkmali Yok
3
Çorum'da Polisten Kaçan İki Şüpheli Yakalandı
4
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Ceylan'dan Öğrencilere İftar
5
Ukrayna, İngiltere ile Silah Üretimi İçin Kredi Anlaşması İmzaladı
6
Hatay'da Kazara Tüfekle Kendini Yaralayan Kişi Hastaneye Kaldırıldı
7
Erzincan'da Otobüs Şoförüne Saldıran Şahıs Jandarma Personeli Değil

Kahramanmaraş'ta İtfaiye Eri Alım İlanı: 60 KPSS Puanıyla Başvuru İmkanı

Pusatlı'da Ramazan Boyunca Ücretsiz Ekmek Müjdesi

Soma'dan Ramazan'a Özel Bakkal Kart Desteği Başladı

2025 Bayram İkramiyesi: Kestel Belediyesi'nden 10.000 TL Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Atama Kararları

Akşam 18.00'de Çiftçilere 4.3 Milyar TL Destek Ödemesi Yapıldı

Balıkesir'den 60 Yaş Üstü Vatandaşlara 'Evde Berber Hizmeti'

Trabzon'da Ramazan Boyunca Ücretsiz İftar Sofraları ve Destekler!

Yeni Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile Maaşlardan Kesinti Başlıyor

Bakanlıktan 8500 Kişilik Rekor İstihdam Açıklandı

Karadeniz'de 28 Şubat Okul Tatilleri: Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı