Gündem Özeti - 2 Mart 2025: Siyasi Etkinlikler, Diplomasi ve Spor Gelişmeleri

Gündem Özeti - 2 Mart 2025

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Siyasi Etkinlikler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu’da bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de anma programına katılacak. Özel ayrıca, Paşaköy ve Kılıçarslan mezarlıklarını ziyaret edecek ve Kardelen Meydanı'nda düzenlenecek iftar programına iştirak edecek.

(Bolu/16.00/17.30/17.50/18.50)

Dünya Diplomasi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Ukrayna konulu toplantıya katılacak.

(Londra)

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

Spor Gelişmeleri

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasına Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa-Galatasaray ve Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/13.30/İstanbul/16.00/20.30)

Trendyol 1. Lig'in 27. haftası, Geosis Boluspor-Erzurumspor FK, Teksüt Bandırmaspor-Central Hospital Ümraniyespor, Adanaspor-MKE Ankaragücü ve Sakaryaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük maçlarıyla sürecek.

(Ankara/Balıkesir/13.30/Adana/16.00/Sakarya/20.30)

Nesine 2. Lig gruplarında 25. hafta maçları tamamlanacak.

Nesine 3. Lig gruplarında 22. hafta müsabakaları sona erecek.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 18. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftası, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Bahçeşehir Koleji ve Anadolu Efes-Aliağa Petkimspor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Denizli/15.30/İstanbul/18.00/20.30)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası, OGM Ormanspor-Beşiktaş ve Melikgazi Kayseri Basketbol-ÇİMSA ÇBK Mersin karşılaşmalarıyla sona erecek.

(Ankara/14.00/Kayseri/15.00)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftası, Galatasaray Daikin-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, Kuzeyboru-Bahçelievler Belediyespor, Aras Kargo-Türk Hava Yolları ve Zerenspor-Aydın Büyükşehir Belediyespor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/15.00/Aksaray/16.00/İzmir/17.30/Ankara/18.00)

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 19. haftası, Beykoz Belediyespor-Güneysu ve Nilüfer Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor karşılaşmalarıyla sona erecek.

(İstanbul/13.00/Bursa/20.00)

Not: Anadolu Ajansı'nın yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.