Gündem Özeti - 20 Ağustos 2024

GÜNDEM ÖZETİ / 20 Ağustos 2024

Kuruluş: Anadolu Ajansı (Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920)

1. Politika ve Yasama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı’na katılacak. (Ankara/13.30)

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kıbrıs Gazileri ile akşam yemeğine katılmayı planlıyor. (Bartın/20.00)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mardin’de Valilik, Devlet Sanatçısı Telkari Ustası İbrahim Cihan, UNESCO “Yaşayan İnsan Hazineleri” Ödüllü Telkari Ustası Suphi Hindeyerli ve İpekyolu Kadın Kooperatifi ziyaretlerinde bulunacak. (Mardin/13.30, 15.40, 15.55, 16.05)

2. Ekonomi ve Finans

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nuriş Prefabrik Yapı fabrikasının temel atma törenine katılacak. (Ankara/11.00)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu ve Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak. (Ankara/10.00, 14.30)

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı tarımsal girdi fiyat endeksini ve temmuz ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 ve 9 yıl vadeli iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek. (Ankara)

3. Dünya ve Diplomasi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

4. Spor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonu lig fikstürü kura çekimi, Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek. (İstanbul/11.00)

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin Young Boys takımına konuk olacak. Teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek, ardından son idmanı yapacak. (Bern/21.00, 21.30)

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