Gündem Özeti: 20 Ekim 2024

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç , AK Parti Karabük Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi'ne katılacak. (Karabük/11.00)

, AK Parti Karabük Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi'ne katılacak. (Karabük/11.00) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti'nin Sur ve Yenişehir ilçe kongrelerine katılacak ve Valiliği ziyaret edecek. (Diyarbakır/11.00-14.30)

Dünya Diplomasi Gelişmeleri

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarının yanı sıra, Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın hayatını kaybetmesinin ardından yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

Güncel Etkinlikler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Pendik Çarşı Camisi ile Amine Hatun Camisi'nde hafızlık icazet merasimlerine katılacak. (İstanbul/11.00/13.30)

Spor Gelişmeleri

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak , 81 ilde eş zamanlı başlatılacak Orman Temizliği Etkinliği'ne katılacak. (İstanbul/11.00)

, 81 ilde eş zamanlı başlatılacak Orman Temizliği Etkinliği'ne katılacak. (İstanbul/11.00) Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında, bazı önemli maçlar oynanacak: Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa Samsunspor-Fenerbahçe

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında, büyük maçlar gerçekleştirilecek:

Nesine 2. Lig ve 3. Lig grup müsabakaları, haftayı tamamlayacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında, önemli basketbol karşılaşmaları yapılacak.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası önemli maçlarla tamamlanacak.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. haftası, çeşitli takımlar arasında devam edecek.

Hentbol Kadınlar ve Erkekler Süper Lig'lerinde de çeşitli önemli karşılaşmalar düzenlenecek.

Motosiklet yarışlarında Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya ayağındaki final yarışında mücadele edecek. (Cadiz/12.00/15.00)

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