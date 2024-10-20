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Gündem Özeti: 20 Ekim 2024

20 Ekim 2024 gündemi, siyasetten spora pek çok önemli gelişmeleri içermektedir.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 00:00
Gündem Özeti: 20 Ekim 2024

Gündem Özeti: 20 Ekim 2024

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

  • Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Karabük Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi'ne katılacak. (Karabük/11.00)
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti'nin Sur ve Yenişehir ilçe kongrelerine katılacak ve Valiliği ziyaret edecek. (Diyarbakır/11.00-14.30)

Dünya Diplomasi Gelişmeleri

  • İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarının yanı sıra, Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın hayatını kaybetmesinin ardından yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

Güncel Etkinlikler

  • Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Pendik Çarşı Camisi ile Amine Hatun Camisi'nde hafızlık icazet merasimlerine katılacak. (İstanbul/11.00/13.30)

Spor Gelişmeleri

  • Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 ilde eş zamanlı başlatılacak Orman Temizliği Etkinliği'ne katılacak. (İstanbul/11.00)
  • Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında, bazı önemli maçlar oynanacak:
    • Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor
    • Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor
    • Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa
    • Samsunspor-Fenerbahçe
  • Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında, büyük maçlar gerçekleştirilecek:
  • Nesine 2. Lig ve 3. Lig grup müsabakaları, haftayı tamamlayacak.
  • Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında, önemli basketbol karşılaşmaları yapılacak.
  • ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası önemli maçlarla tamamlanacak.
  • Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. haftası, çeşitli takımlar arasında devam edecek.
  • Hentbol Kadınlar ve Erkekler Süper Lig'lerinde de çeşitli önemli karşılaşmalar düzenlenecek.
  • Motosiklet yarışlarında Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya ayağındaki final yarışında mücadele edecek. (Cadiz/12.00/15.00)

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