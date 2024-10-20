Gündem Özeti: 20 Ekim 2024
Yasama ve Yürütme Faaliyetleri
- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Karabük Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi'ne katılacak. (Karabük/11.00)
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti'nin Sur ve Yenişehir ilçe kongrelerine katılacak ve Valiliği ziyaret edecek. (Diyarbakır/11.00-14.30)
Dünya Diplomasi Gelişmeleri
- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarının yanı sıra, Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın hayatını kaybetmesinin ardından yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)
Güncel Etkinlikler
- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Pendik Çarşı Camisi ile Amine Hatun Camisi'nde hafızlık icazet merasimlerine katılacak. (İstanbul/11.00/13.30)
Spor Gelişmeleri
- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 ilde eş zamanlı başlatılacak Orman Temizliği Etkinliği'ne katılacak. (İstanbul/11.00)
- Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında, bazı önemli maçlar oynanacak:
- Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor
- Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor
- Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa
- Samsunspor-Fenerbahçe
- Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında, büyük maçlar gerçekleştirilecek:
- Nesine 2. Lig ve 3. Lig grup müsabakaları, haftayı tamamlayacak.
- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında, önemli basketbol karşılaşmaları yapılacak.
- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası önemli maçlarla tamamlanacak.
- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. haftası, çeşitli takımlar arasında devam edecek.
- Hentbol Kadınlar ve Erkekler Süper Lig'lerinde de çeşitli önemli karşılaşmalar düzenlenecek.
- Motosiklet yarışlarında Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya ayağındaki final yarışında mücadele edecek. (Cadiz/12.00/15.00)
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