Gündem Özeti - 20 Eylül 2024
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kuruluş Tarihi: 6 Nisan 1920 - Mustafa Kemal Atatürk
Siyasi Gelişmeler
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'daki çeşitli il başkanlıklarını ziyaret edecek. Ziyaret saatleri 14.30 ile 17.30 arasında gerçekleşecek.
Yasama ve Yürütme Faaliyetleri
- Yusuf Tekin - Milli Eğitim Bakanı, İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak (11.00).
- Kemal Memişoğlu - Sağlık Bakanı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde açılış dersi verecek ve bölgedeki çeşitli ziyaretlerde bulunacak (09.00-20.00).
- Müsavat Dervişoğlu - İYİ Parti Genel Başkanı, Ferizli Belediye Başkanlığını ziyaret edip, Tarım Fuarı'nın açılışına katılacak (14.45/16.00).
- Hayati Yazıcı - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yalova'da basın toplantısı düzenleyecek ve çeşitli ziyaretlerde bulunacak (11.00-17.00).
Ekonomi ve Finans
- İbrahim Yumaklı - Tarım ve Orman Bakanı, Konya'da sektör paydaşları ile bir araya gelecek (10.00/15.30/17.30).
- Abdulkadir Uraloğlu - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Tekirdağ'da önemli etkinliklere katılacak (10.00 ile 17.00 arası).
- Türkiye İstatistik Kurumu, tarımsal girdi fiyatları ve tüketici güven endeksini açıklayacak (10.00).
Dünya Diplomasi
İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırıları ve bölgede yaşanan gelişmeler dikkatle takip ediliyor.
Spor Gelişmeleri
- Osman Aşkın Bak - Gençlik ve Spor Bakanı, İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde protokol imza törenine katılacak (11.00).
- Trendyol Süper Lig 6. hafta maçları, Atakaş Hatayspor ile Sipay Bodrum FK arasında saat 20.00’da başlayacak.
- Trendyol 1. Lig’te de yine saat 20.00’da önemli karşılaşmalar gerçekleşecek.
- Türkiye, Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenen Voleybol Erkekler Balkan Kupası’nda Romanya temsilcisi ile mücadele edecek (17.00).
- Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de grup aşamaları Bursa ve İzmir'de yapılacak.
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