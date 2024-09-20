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Gündem Özeti - 20 Eylül 2024

20 Eylül gündeminde siyasi ziyaretler, protokoller, ekonomik açıklamalar ve spor etkinlikleri ön plana çıkıyor.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 00:01
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 00:01
Gündem Özeti - 20 Eylül 2024

Gündem Özeti - 20 Eylül 2024

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kuruluş Tarihi: 6 Nisan 1920 - Mustafa Kemal Atatürk

Siyasi Gelişmeler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'daki çeşitli il başkanlıklarını ziyaret edecek. Ziyaret saatleri 14.30 ile 17.30 arasında gerçekleşecek.

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

  • Yusuf Tekin - Milli Eğitim Bakanı, İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak (11.00).
  • Kemal Memişoğlu - Sağlık Bakanı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde açılış dersi verecek ve bölgedeki çeşitli ziyaretlerde bulunacak (09.00-20.00).
  • Müsavat Dervişoğlu - İYİ Parti Genel Başkanı, Ferizli Belediye Başkanlığını ziyaret edip, Tarım Fuarı'nın açılışına katılacak (14.45/16.00).
  • Hayati Yazıcı - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yalova'da basın toplantısı düzenleyecek ve çeşitli ziyaretlerde bulunacak (11.00-17.00).

Ekonomi ve Finans

  • İbrahim Yumaklı - Tarım ve Orman Bakanı, Konya'da sektör paydaşları ile bir araya gelecek (10.00/15.30/17.30).
  • Abdulkadir Uraloğlu - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Tekirdağ'da önemli etkinliklere katılacak (10.00 ile 17.00 arası).
  • Türkiye İstatistik Kurumu, tarımsal girdi fiyatları ve tüketici güven endeksini açıklayacak (10.00).

Dünya Diplomasi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırıları ve bölgede yaşanan gelişmeler dikkatle takip ediliyor.

Spor Gelişmeleri

  • Osman Aşkın Bak - Gençlik ve Spor Bakanı, İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde protokol imza törenine katılacak (11.00).
  • Trendyol Süper Lig 6. hafta maçları, Atakaş Hatayspor ile Sipay Bodrum FK arasında saat 20.00’da başlayacak.
  • Trendyol 1. Lig’te de yine saat 20.00’da önemli karşılaşmalar gerçekleşecek.
  • Türkiye, Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenen Voleybol Erkekler Balkan Kupası’nda Romanya temsilcisi ile mücadele edecek (17.00).
  • Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de grup aşamaları Bursa ve İzmir'de yapılacak.

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