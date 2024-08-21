Gündem Özeti: 21 Ağustos 2024

GÜNDEM / 21 Ağustos 2024

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Ekonomi ve Finans

Ticaret Bakanı Ömer Bolat , Çınar Boru Asitleme Fabrikası'nın açılışına katılacak ve Valiliği ziyaret edecek. Ayrıca, Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu ile toplantı yapacak. (Zonguldak/10.00/12.15/15.30)

, Çınar Boru Asitleme Fabrikası'nın açılışına katılacak ve Valiliği ziyaret edecek. Ayrıca, Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu ile toplantı yapacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu , Bitlis’te Tatvan Çevre Yolu şantiyesinde basın açıklaması gerçekleştirecek ve daha sonra Valiliği ziyarette bulunacak. (Bitlis/12.15-16.30)

, Bitlis’te Tatvan Çevre Yolu şantiyesinde basın açıklaması gerçekleştirecek ve daha sonra Valiliği ziyarette bulunacak. Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ait motorlu kara taşıtları istatistiklerini duyuracak. (Ankara/10.00)

Dünya Diplomasi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve İsrail-Lübnan sınırındaki gerilim gözlemleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

Çin Başbakanı Li Çiang, Rusya ile 29. Hükümet Başkanları toplantısına katılacak. (Moskova)

Güncel

Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk, Pençe-Kilit Operasyonu sırasında yaralandıktan sonra hastanede şehit oldu. Cenazesi, Ankara'da öğle namazı sonrası defnedilecek. (Ankara/12.59)

Spor

Galatasaray , UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İsviçre'nin Young Boys takımıyla karşılaşacak. (Bern/22.00)

, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İsviçre'nin Young Boys takımıyla karşılaşacak. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu , 2024 Paris Olimpiyat Oyunları ile ilgili bir basın toplantısı düzenleyecek. (İstanbul/10.00)

, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları ile ilgili bir basın toplantısı düzenleyecek. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi fikstür çekimi, Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek. (İstanbul/11.00)

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nde Lugano takımıyla yapacakları maç öncesi basın toplantısı düzenleyecek. (Thun/20.00)

ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nde Lugano takımıyla yapacakları maç öncesi basın toplantısı düzenleyecek. RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve bir oyuncusu, UEFA Konferans Ligi'nde St. Patrick's Athletic ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısı yapacak ve antrenman gerçekleştirecek. (Dublin/20.30/21.00)

ve bir oyuncusu, UEFA Konferans Ligi'nde St. Patrick's Athletic ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısı yapacak ve antrenman gerçekleştirecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolcu Borna Barisic, St. Gallen ile oynayacakları UEFA Konferans Ligi maçı öncesi basın toplantısı yapacak. (St. Gallen/19.30/20.00)

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