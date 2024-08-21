Gündem Özeti: 21 Ağustos 2024

GÜNDEM / 21 Ağustos 2024
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
Ekonomi ve Finans
- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çınar Boru Asitleme Fabrikası'nın açılışına katılacak ve Valiliği ziyaret edecek. Ayrıca, Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu ile toplantı yapacak. (Zonguldak/10.00/12.15/15.30)
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bitlis’te Tatvan Çevre Yolu şantiyesinde basın açıklaması gerçekleştirecek ve daha sonra Valiliği ziyarette bulunacak. (Bitlis/12.15-16.30)
- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ait motorlu kara taşıtları istatistiklerini duyuracak. (Ankara/10.00)
Dünya Diplomasi
- İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve İsrail-Lübnan sınırındaki gerilim gözlemleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)
- Çin Başbakanı Li Çiang, Rusya ile 29. Hükümet Başkanları toplantısına katılacak. (Moskova)
Güncel
- Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk, Pençe-Kilit Operasyonu sırasında yaralandıktan sonra hastanede şehit oldu. Cenazesi, Ankara'da öğle namazı sonrası defnedilecek. (Ankara/12.59)
Spor
- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İsviçre'nin Young Boys takımıyla karşılaşacak. (Bern/22.00)
- Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları ile ilgili bir basın toplantısı düzenleyecek. (İstanbul/10.00)
- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi fikstür çekimi, Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek. (İstanbul/11.00)
- Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nde Lugano takımıyla yapacakları maç öncesi basın toplantısı düzenleyecek. (Thun/20.00)
- RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve bir oyuncusu, UEFA Konferans Ligi'nde St. Patrick's Athletic ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısı yapacak ve antrenman gerçekleştirecek. (Dublin/20.30/21.00)
- Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolcu Borna Barisic, St. Gallen ile oynayacakları UEFA Konferans Ligi maçı öncesi basın toplantısı yapacak. (St. Gallen/19.30/20.00)
Not: Anadolu Ajansı'nın yayımladığı haberler, abone olmayan kişiler tarafından kullanılamaz. Aboneler, sözleşme kapsamı dışında olan bu yayınları paylaşamaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki işlem uygulanabilir.