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Gündem Özeti: 21 Ocak 2025'te Öne Çıkan Olaylar

21 Ocak 2025'te Türkiye gündemindeki önemli gelişmeler ve etkinlikler hakkında bilgiler.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 00:02
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 00:02
Gündem Özeti: 21 Ocak 2025'te Öne Çıkan Olaylar

Gündem Özeti / 21 Ocak 2025

Anadolu Ajansı

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Politik Gelişmeler

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenecek CHP TBMM Grup Toplantısı'na katılacak. (İstanbul/13.30)

Ekonomi ve Finans

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'na iştirak edecek. (İstanbul/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2024 dönemi tarımsal girdi fiyat endeksi verileri ile Aralık 2024 dönemi konut satış istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 ve 6 yıl vadeli devlet tahvillerinin yeniden ihraç ihalelerini gerçekleştirecek. (Ankara)

Dünya Diplomasisi

1- Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması toplantısı düzenlenecek. (Ankara)

2- ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin ederek göreve başlamasının yansımaları takip ediliyor. (Ankara/Washington)

3- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs)

4- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor. (Şam/Halep)

Spor Dünyası

1- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecek. (İstanbul/18.30)

2- Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İspanya'nın Athletic Bilbao takımını konuk edecekleri müsabaka öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek, siyah-beyazlı ekip son idmanını burada yapacak. (İstanbul/16.30/17.00)

3- İspanya temsilcisi Athletic Bilbao'nun teknik direktörü Ernesto Valverde ile bir oyuncusu, Tüpraş Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek ve konuk ekip son antrenmanını burada yapacak. (İstanbul/20.30)

4- BKT Avrupa Kupası'nın 16. haftasında Türk Telekom, Romanya'nın U-BT takımına konuk olacak. (Cluj-Napoca/20.00)

5- Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı üçüncü maçında Galatasaray, Fransa'nın Saint-Quentin Basket-Ball takımını ağırlayacak. (İstanbul/20.00)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 12. haftası, Adasokağı-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçıyla tamamlanacak. (Adana/16.00)

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