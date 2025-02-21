Gündem Özeti: 21 Şubat 2025

Bugün Türkiye’nin çeşitli illerinde önemli açılışlar, toplantılar ve spor etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 00:05
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 00:05
Gündem Özeti: 21 Şubat 2025

Yasama, Yürütme ve Siyaset

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kulu Adalet Binası'nın açılışını gerçekleştirecek. (Konya/10.30)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Güneyşehir 1360 Konut ve 67 Dükkan'ın Temel Atma Töreni'ne katılacak. (Gaziantep/11.00)

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ziyaret edecek ve İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, ayrıca AK Parti İl Başkanlığı ve Belediye Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek. (Aksaray/09.30-12.00)

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret edecek, Diyarbakır Sağlık Yöneticileri Toplantısı ile TÜGVA İhtisas Akademi Açılışı'na katılacak, şehir hastanesi inşaat alanını inceleyecek ve Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile AK Parti İl Başkanlığı'na ziyarette bulunacak. (Diyarbakır/09.30-17.30)

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, çiftçi ve esnafla bir araya gelecek, Ticaret Borsası ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret edecek, ayrıca partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılacak. (Manisa/12.00-18.00)

Ekonomi ve Finans

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim-Aralık 2024 dönemi iş gücü girdi endeksleri ve yapı izin istatistiklerini, 2023'e ilişkin yurt dışında kontrol edilen girişimci verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dünya ve Diplomasi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Birinci Toplantısı'na katılacak. (Johannesburg)

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs)

Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kocatepe Camisi'nde hutbe irad edecek ve Hafızların Dilinden Şairlerin Kelamı Şiir Yarışması finaline katılacak. (Ankara/13.07-14.00)

Spor

Trendyol Süper Lig'in 25. haftası, Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor ve ikas Eyüpspor-Beşiktaş maçlarıyla başlayacak. (Muğla/İstanbul/20.00)

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki ilk maçında İrlanda Cumhuriyeti'ne konuk olacak. (Dublin/22.30)

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri İsviçre'de yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. (Nyon/14.00/15.00/16.00)

Trendyol 1. Lig'in 26. haftası, Manisa FK-Geosis Boluspor maçıyla başlayacak. (Manisa/20.00)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası, Emlak Konut-Bodrum Basketbol maçıyla başlayacak. (İstanbul/16.00)

SMS Grup Efeler Ligi'nin 23. haftası, Altekma-Halkbank maçıyla başlayacak. (İzmir/15.00)

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. haftası, Yenimahalle Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak maçıyla başlayacak. (Ankara/16.00)

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi
2
Kastamonu'da Eğitime Kar Engeli: Birçok İlçede Eğitime Ara Verildi
3
Bat-Yam'da 3 Otobüste Art Arda Patlamalar: Güvenlik Toplantısı Çağrısı
4
Kırıkkale Delice'de Taşımalı Eğitime Bir Gün Ara Verildi
5
Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!
6
Van'da 92 Kilo Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı
7
İsrail Askerlerinin Batı Şeria'daki Ateşi: Biri Çocuk İki Filistinli Yaralı

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu