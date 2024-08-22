Gündem Özeti / 22 Ağustos 2024
Yasama, Yürütme ve Siyaset
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dünya Kadınlar Forumu açılışına katılacak ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek. (Ulanbator)
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Bulvarı Rezerv Alanı Şantiye Alanı'nı ziyaret edecek. (Adıyaman/14.00)
- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kilis'te çeşitli ziyaretlerde bulunacak ve Gaziantep'te Afet Bölgesi Eğitim Öğretim Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı'na katılacak. (Kilis/Gaziantep)
Ekonomi ve Finans
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Niğde Valiliği'ni ziyaret ettikten sonra Niğde OSB Toplu Açılış Törenine katılacak. (Niğde/Nevşehir)
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Akıllı Ulaşım Sistemleri projesinin lansmanına iştirak edecek. (Ankara/12.00)
- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık sektörel verileri açıklayacak. (Ankara/14.00)
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para istatistiklerini yayımlayacak. (Ankara/14.30)
- TÜİK, ağustos ayı tüketici güven endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00)
Dünya Diplomasi
- İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları ve Lübnan sınırındaki gerginlik izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)
Spor
- UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Beşiktaş, İsviçre'nin Lugano takımı ile karşılaşacak. (Thun/21.30)
- UEFA Konferans Ligi play-off turunda RAMS Başakşehir, İrlanda'nın St. Patrick's takımıyla mücadele edecek. (Dublin/21.45)
- Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre'nin St. Gallen ekibiyle karşılaşacak. (St. Gallen/22.00)
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