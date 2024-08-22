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Gündem Özeti: 22 Ağustos 2024

22 Ağustos 2024'teki önemli gelişmeler, siyasi, ekonomik ve dünya olaylarıyla birlikte spor etkinlikleri öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 00:00
Gündem Özeti: 22 Ağustos 2024

Gündem Özeti / 22 Ağustos 2024

Yasama, Yürütme ve Siyaset

  1. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dünya Kadınlar Forumu açılışına katılacak ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek. (Ulanbator)
  2. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Bulvarı Rezerv Alanı Şantiye Alanı'nı ziyaret edecek. (Adıyaman/14.00)
  3. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kilis'te çeşitli ziyaretlerde bulunacak ve Gaziantep'te Afet Bölgesi Eğitim Öğretim Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı'na katılacak. (Kilis/Gaziantep)

Ekonomi ve Finans

  1. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Niğde Valiliği'ni ziyaret ettikten sonra Niğde OSB Toplu Açılış Törenine katılacak. (Niğde/Nevşehir)
  2. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Akıllı Ulaşım Sistemleri projesinin lansmanına iştirak edecek. (Ankara/12.00)
  3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık sektörel verileri açıklayacak. (Ankara/14.00)
  4. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para istatistiklerini yayımlayacak. (Ankara/14.30)
  5. TÜİK, ağustos ayı tüketici güven endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dünya Diplomasi

  • İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları ve Lübnan sınırındaki gerginlik izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

Spor

  1. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Beşiktaş, İsviçre'nin Lugano takımı ile karşılaşacak. (Thun/21.30)
  2. UEFA Konferans Ligi play-off turunda RAMS Başakşehir, İrlanda'nın St. Patrick's takımıyla mücadele edecek. (Dublin/21.45)
  3. Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre'nin St. Gallen ekibiyle karşılaşacak. (St. Gallen/22.00)

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