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Gündem Özeti: 22 Eylül 2024 Aktivite ve Etkinlikler

Bugün Türkiye ve dünyada önemli etkinlikler gerçekleşecek; spor müsabakaları ve uluslararası toplantılar öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 00:01
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 00:01
Gündem Özeti: 22 Eylül 2024 Aktivite ve Etkinlikler

Gündem Özeti / 22 Eylül 2024

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kuruluş Tarihi: 6 Nisan 1920, Mustafa Kemal Atatürk

Önemli Etkinlikler

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kuruluna katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Erdoğan, Türkevi'nde düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir toplantıya katılacak ve Rockefeller Plaza'da Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince düzenlenecek akşam yemeğine iştirak edecek. (New York)

Yasama ve Yürütme

  • Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenecek olan Uluslararası Organ Nakli Kongresi’ne katılacak. (İstanbul/18.00)

Dünya Diplomasi Gelişmeleri

  • İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin son durumu takip edilmeye devam ediyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

Spor Etkinlikleri

  • Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aydos Ormanı'nda "Dünya Temizlik Günü" etkinliğine katılacak. (İstanbul/10.00)
  • Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında dört maç yapılacak: Kasımpaşa-Antalyaspor, Beşiktaş-İkdas Eyüpspor, Çaykur Rizespor-Samsunspor ve Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor. (İstanbul/17.00/20.00/Rize/17.00/Adana/20.00)
  • Trendyol 1. Lig'in 6. haftası, Central Hospital Ümraniyespor-Adanaspor, Uğur Okulları İstanbulspor-Teksüt Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK ve Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor ile devam edecek. (İstanbul/16.00/19.00/Ankara/16.00/Çorum/19.00)
  • Nesine 2. Lig gruplarında 4. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.
  • Nesine 3. Lig gruplarında 3. hafta müsabakaları sona erecek.
  • Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde 3. hafta maçları oynanacak.
  • Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvaları Antalya'da tamamlanacak. (Antalya)
  • Kadinlar AXA Sigorta Kupa Voley'de grup mücadelesi Beşiktaş-Aras Kargo, Zeren Spor-Sarıyer Belediyespor ve Aydın Büyükşehir Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor maçları ile tamamlanacak. (Bursa/13.00/15.30/İzmir/18.00)
  • Voleybol Erkekler Balkan Kupası, Yunanistan'da final maçlarıyla sona erecek. Arkas Spor, Bulgaristan temsilcisi Beroe 2016 ile finalde karşılaşacak. (Selanik/15.00/18.00/21.00)
  • Hentbol Erkekler Avrupa Kupası 1. tur rövanş maçında Spor Toto, Hırvatistan'ın RK Porec takımıyla deplasmanda karşılaşacak. (Porec/19.00)
  • Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftasında Güneysu-Mihalıççık Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor maçları oynanacak. (Rize/14.00/Konya/17.00/İzmir/18.30)

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