Gündem Özeti: 22 Eylül 2024 Aktivite ve Etkinlikler

Gündem Özeti / 22 Eylül 2024

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kuruluş Tarihi: 6 Nisan 1920, Mustafa Kemal Atatürk

Önemli Etkinlikler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kuruluna katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Erdoğan, Türkevi'nde düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir toplantıya katılacak ve Rockefeller Plaza'da Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince düzenlenecek akşam yemeğine iştirak edecek. (New York)

Yasama ve Yürütme

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenecek olan Uluslararası Organ Nakli Kongresi’ne katılacak. (İstanbul/18.00)

Dünya Diplomasi Gelişmeleri

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin son durumu takip edilmeye devam ediyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

Spor Etkinlikleri

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aydos Ormanı'nda "Dünya Temizlik Günü" etkinliğine katılacak. (İstanbul/10.00)

Aydos Ormanı'nda "Dünya Temizlik Günü" etkinliğine katılacak. (İstanbul/10.00) Trendyol Süper Lig 'in 6. haftasında dört maç yapılacak: Kasımpaşa-Antalyaspor, Beşiktaş-İkdas Eyüpspor, Çaykur Rizespor-Samsunspor ve Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor. (İstanbul/17.00/20.00/Rize/17.00/Adana/20.00)

'in 6. haftasında dört maç yapılacak: Kasımpaşa-Antalyaspor, Beşiktaş-İkdas Eyüpspor, Çaykur Rizespor-Samsunspor ve Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor. (İstanbul/17.00/20.00/Rize/17.00/Adana/20.00) Trendyol 1. Lig 'in 6. haftası, Central Hospital Ümraniyespor-Adanaspor, Uğur Okulları İstanbulspor-Teksüt Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK ve Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor ile devam edecek. (İstanbul/16.00/19.00/Ankara/16.00/Çorum/19.00)

'in 6. haftası, Central Hospital Ümraniyespor-Adanaspor, Uğur Okulları İstanbulspor-Teksüt Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK ve Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor ile devam edecek. (İstanbul/16.00/19.00/Ankara/16.00/Çorum/19.00) Nesine 2. Lig gruplarında 4. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

gruplarında 4. hafta karşılaşmaları tamamlanacak. Nesine 3. Lig gruplarında 3. hafta müsabakaları sona erecek.

gruplarında 3. hafta müsabakaları sona erecek. Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi 'nde 3. hafta maçları oynanacak.

'nde 3. hafta maçları oynanacak. Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvaları Antalya'da tamamlanacak. (Antalya)

ön eleme turnuvaları Antalya'da tamamlanacak. (Antalya) Kadinlar AXA Sigorta Kupa Voley 'de grup mücadelesi Beşiktaş-Aras Kargo, Zeren Spor-Sarıyer Belediyespor ve Aydın Büyükşehir Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor maçları ile tamamlanacak. (Bursa/13.00/15.30/İzmir/18.00)

'de grup mücadelesi Beşiktaş-Aras Kargo, Zeren Spor-Sarıyer Belediyespor ve Aydın Büyükşehir Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor maçları ile tamamlanacak. (Bursa/13.00/15.30/İzmir/18.00) Voleybol Erkekler Balkan Kupası , Yunanistan'da final maçlarıyla sona erecek. Arkas Spor, Bulgaristan temsilcisi Beroe 2016 ile finalde karşılaşacak. (Selanik/15.00/18.00/21.00)

, Yunanistan'da final maçlarıyla sona erecek. Arkas Spor, Bulgaristan temsilcisi Beroe 2016 ile finalde karşılaşacak. (Selanik/15.00/18.00/21.00) Hentbol Erkekler Avrupa Kupası 1. tur rövanş maçında Spor Toto, Hırvatistan'ın RK Porec takımıyla deplasmanda karşılaşacak. (Porec/19.00)

1. tur rövanş maçında Spor Toto, Hırvatistan'ın RK Porec takımıyla deplasmanda karşılaşacak. (Porec/19.00) Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftasında Güneysu-Mihalıççık Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor maçları oynanacak. (Rize/14.00/Konya/17.00/İzmir/18.30)

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