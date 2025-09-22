Gündem Özeti — 22 Eylül 2025: Erdoğan New York'ta Filistin Konferansına Katılıyor

GÜNDEM ÖZETİ / 22 Eylül 2025

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

SİYASET

1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Program: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenecek Sektörel Yuvarlak Masa Formatında Türk Yatırım Konferansı'na, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde gerçekleştirilecek "Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi" konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'a ve Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenecek akşam yemeğine iştirak edecek.

Yer: New York

2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Program: TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda "TOBB Türkiye 100 - Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi" programına katılacak.

Yer/Saat: Ankara / 15.00

3. CHP Genel Başkanı Özgür Özel

Program: Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Çelik'in İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasını takip edecek.

Yer/Saat: İstanbul / 10.00

YASAMA - YÜRÜTME - SİYASET

1. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Program: Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri programına katılacak.

Yer/Saat: Antalya / 10.00

2. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Program: Bakanlığın düzenlediği "Birlikte Daha İyiye: Aileden Başlayan Küresel Dayanışma" başlıklı yan etkinliğe ve Dördüncü Dünya Kadın Konferansı'nın 30. Yıl Dönümüne İlişkin Genel Kurul Üst Düzey Toplantısı'na iştirak edecek.

Yer: New York

3. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Program: Azerbaycan'da Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'ne ziyarette bulunacak, Bakü Türk Anadolu Lisesi Ahmetli Yerleşkesi'nin açılış törenine katılacak.

Yer/Saat: Bakü / 10.00 / 11.00

4. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken

Program: Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında partisinin il başkanlığında düzenlenecek programa iştirak edecek.

Yer/Saat: Karabük / 11.00

5. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu

Program: Azerbaycan'da yapımı tamamlanan Bakü Türk Anadolu Lisesi Ahmetli Yerleşkesi'nin açılış törenine katılacak.

Yer/Saat: Bakü / 11.00

EKONOMİ - FİNANS

1. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Program: Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Bekir-Latife Şahin İlkokulu'nun açılışına katılacak, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ziyarette bulunacak ve sektör toplantısına iştirak edecek. Ayrıca Belediye Başkanlığına ziyaret, 4 Eylül Barajı Mansap Düzenlemesi ile Sivas Hafik Koç Regülatörü ve İletim Hattı temel atma programına katılım, Toprak Mahsulleri Ofisi Sivas Başmüdürlüğü Hizmet Binası açılışı ve domates üretim serasında incelemeler yapılacak.

Yer/Saat: Sivas / 10.00-18.00

2. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

Veriler: Temmuz ayı tarımsal girdi fiyat endeksi, ağustos ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi ve eylül ayı tüketici güven endeksi verileri açıklanacak.

Yer/Saat: Ankara / 10.00

DÜNYA DİPLOMASİ

1. Uluslararası Konferans

Program: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde "Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi" konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans düzenlenecek.

Yer: New York

2. İsrail - Gazze Krizi

Gelişme: İsrail'in Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

Yer: Gazze / Kudüs

GÜNCEL

1. YÖK Başkanı Erol Özvar

Program: Yükseköğretim Kurulu'nda Polonya Bilim ve Yükseköğretim Bakanı Marcin Kulasek ile görüşecek ve Gazi Üniversitesi Kampüsü'nde Türkiye-Polonya Rektörler Forumu'na katılacak.

Yer/Saat: Ankara / 09.30 / 10.30

2. Bolu Kartalkaya Yangını Davası

Gelişme: Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 32 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.

Yer: Bolu

SPOR

1. Süper Lig

Maç: Trendyol Süper Lig'in 6. haftası, Galatasaray - TÜMOSAN Konyaspor maçıyla tamamlanacak.

Yer/Saat: İstanbul / 20.00

2. Basketbol

Etkinlik: Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Turkcell arasındaki iş birliklerinin anlatılacağı basın toplantısı, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç'un katılımıyla Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Yer/Saat: İstanbul / 11.00

3. Amatör ve Kadın Futbolu

Diğer maçlar: Nesine 2. Lig'in 5. haftası Beyaz Grup'ta oynanacak tek maçla tamamlanacak. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk haftası tek maçla tamamlanacak.

