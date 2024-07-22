Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Gündem Özeti - 22 Temmuz 2024

Bugünün önemli gelişmeleri; siyaset, ekonomi, dünya diplomasi ve spor alanlarında öne çıkan başlıklar.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 00:00
Gündem Özeti - 22 Temmuz 2024

GÜNDEM ÖZETİ / 22 Temmuz 2024

Kuruluş: Anadolu Ajansı / Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

SİYASET

1- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında önemli bir toplantı gerçekleştirecek.
(Ankara/ 13.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, sabit kuponlu ve TÜFE'ye endeksli devlet tahvillerinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.
(Ankara)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ait yurt dışı üretici fiyat endeksinin verilerini paylaşacak.
(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'daki başkanlık seçiminde adaylıktan çekildiğini duyurdu; gelişmeler dikkatle izleniyor.
(Washington/Ankara)

2- İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları ve bu durumun yarattığı insani krizler üzerine tartışmalar sürüyor.
(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin 3. eleme turu kuraları İsviçre'de çekilecek.
(Nyon/13.00/14.00/15.00)

2- Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’ndaki Lugano ile maçına hazırlık için antrenmanı Can Bartu Tesisleri'nde yapacak. Teknik direktör Jose Mourinho ile bir futbolcu, maçın yapılacağı Thun Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.
(İstanbul/10.00/Thun/19.30)

Not: Anadolu Ajansı'nın yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından kullanılamaz. Abonelerimizin de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltma hakkı yoktur. Aykırı davrananlara karşı hukuki ve cezai yollara başvurma hakkı saklıdır.

İLGİLİ HABERLER

En az ilkokul mezunlarına iş kapısı açıldı! Devlet Su İşleri o kadrolara personel alımı yapacak

PTT tek seferlik yardım vanasını açtı! Başvuranlara 2 bin 890 TL ödeme: Tek bir şart aranıyor

e-Devlet'te kalan binlerce lira paranız olabilir! Bilmeyenin parası devlete kalıyor

O illere kış geri döndü! Yaz ortasında sırılsıklam olacaklar: Meteoroloji tek tek uyardı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Banka hesaplarınızı kontrol edin! Gördüklerinize inanamayacaksınız: Milyonlarca kişi listede

Otomobili bu marka olan yaşadı! Hemen alıcı buluyor: En hızlı satılan otomobil markası açıklandı

O illere kış geri döndü! Yaz ortasında sırılsıklam olacaklar: Meteoroloji tek tek uyardı

En az ilkokul mezunlarına iş kapısı açıldı! Devlet Su İşleri o kadrolara personel alımı yapacak

O ilde yaşayan vatandaşlara acil olarak duyuruldu! Sakın yapmayın: Valilik yasak getirdi

PTT tek seferlik yardım vanasını açtı! Başvuranlara 2 bin 890 TL ödeme: Tek bir şart aranıyor

Ucuz uçak bileti arayanlar koşsun! O rotalara bedava fiyatına uçuş başlıyor

e-Devlet'te kalan binlerce lira paranız olabilir! Bilmeyenin parası devlete kalıyor

Her ay kredi kartının asgari borcunu ödeyenler tufaya düştü! Şimdi kara kara düşünmeye başlayacaklar

İçi tam bir kalsiyum deposu! Kemikleri güçlendirip kalsiyum depolarını fullüyor

Cilt gençleştirmenin formülü bulundu! Cilde birkaç damla sürünce kolajen etkisi yaratıyor

Alışverişini o marketten yapanlar turnayı gözünden vurdu! Tam 300 TL'si anında iade edilecek