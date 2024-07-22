Gündem Özeti - 22 Temmuz 2024

GÜNDEM ÖZETİ / 22 Temmuz 2024

Kuruluş: Anadolu Ajansı / Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

SİYASET

1- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında önemli bir toplantı gerçekleştirecek.

(Ankara/ 13.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, sabit kuponlu ve TÜFE'ye endeksli devlet tahvillerinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

(Ankara)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ait yurt dışı üretici fiyat endeksinin verilerini paylaşacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'daki başkanlık seçiminde adaylıktan çekildiğini duyurdu; gelişmeler dikkatle izleniyor.

(Washington/Ankara)

2- İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları ve bu durumun yarattığı insani krizler üzerine tartışmalar sürüyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin 3. eleme turu kuraları İsviçre'de çekilecek.

(Nyon/13.00/14.00/15.00)

2- Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’ndaki Lugano ile maçına hazırlık için antrenmanı Can Bartu Tesisleri'nde yapacak. Teknik direktör Jose Mourinho ile bir futbolcu, maçın yapılacağı Thun Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/10.00/Thun/19.30)

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