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Gündem Özeti - 22 Temmuz 2024

22 Temmuz haber akışı: CHP toplantıları, ekonomik veriler, uluslararası gelişmeler ve spor etkinlikleri.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 09:00
Gündem Özeti - 22 Temmuz 2024

GÜNDEM / 22 Temmuz 2024

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

POLİTİKA

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek. (Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak. (Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, sabit kuponlu ve TÜFE'ye endeksli devlet tahvillerinin yeniden ihracını gerçekleştirecek. (Ankara)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksini duyuracak. (Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'daki başkanlık seçiminde adaylıktan çekildiğini duyurdu. Gelişmeler takip ediliyor. (Washington/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve insani krizin etkileri izleniyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kuraları İsviçre'de çekilecek. (Nyon/13.00/14.00/15.00) (Fotoğraflı)

2- Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda İsviçre'nin Lugano takımıyla 23 Temmuz Salı günü yapacağı maç için hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilecek olan antrenmanla tamamlayacak. Teknik direktör Jose Mourinho ve bir futbolcu, maçın oynanacağı Thun Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. (İstanbul/10.00/Thun/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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