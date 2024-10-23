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Gündem Özeti: 23 Ekim 2024

23 Ekim'de öne çıkan etkinlikler ve toplantılar hakkında güncel bilgileri keşfedin.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 00:01
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 00:01
Gündem Özeti: 23 Ekim 2024

GÜNDEM ÖZETİ / 23 Ekim 2024

Kuruluş: Anadolu Ajansı

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Politika ve Siyaset

  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılacak. Burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi bekleniyor. (Kazan)
  2. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır'da kadın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir kahvaltı gerçekleştirecek, Valilik ve esnafı ziyaret edecek. Ayrıca iş insanlarıyla birlikte öğle yemeği yiyecek ve Amed Sportif Faaliyetler Kulübü ile belediyeyi ziyaret ettikten sonra Kent Konseyi Toplantısı'na katılacak. (Diyarbakır/08.30-17.30)

Yasama ve Yürütme

  1. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hatay'da toplu okul açılışına katılacak, Valiliği ziyaret edecek ve İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nda yer alacak. (Hatay/11.30/13.00/13.15/14.45)
  2. TBMM’de Saadet Partisi ve İYİ Parti’nin grup toplantıları düzenlenecek. Genel Kurulda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair tekliflerin görüşmeleri sürecek. Ayrıca, Türk askerinin Lübnan'daki görev süresinin uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi de ele alınacak.
  3. Adalet Komisyonu toplantısında Noterlik Kanunu'nda değişiklik yapılmasına yönelik teklif görüşülecek. (TBMM/09.30/10.30/11.30/14.00)

Ekonomi ve Finans

  1. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da "Webrazzi Summit 2024" etkinliğine katılacak, SAHA EXPO NATO Paneli'nde yer alacak ve İSO Meclis Toplantısı'na katılacak. (İstanbul/10.10/11.00/15.00)
  2. Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı tüketici güven endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dünya Diplomasi

  1. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından gelişmeler yakından takip ediliyor. (Pensilvanya/Washington/New York)
  2. İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dair gelişmeler gözlemleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

Güncel Etkinlikler

  1. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İyiliğe Gönüllü Ol Hayır Çarşısı" açılışı yapacak ve "Bir Büyük Mütefekkir: Aliya İzzetbegoviç" paneline katılacak. (Ankara/10.00/11.00)
  2. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, KAGİDER ile yapılan finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılması için işbirliği protokolü imza törenine katılacak. (Ankara/16.00)

Sportif Gelişmeler

  1. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç temsilcisi Elfsborg'u ağırlayacak. (İstanbul/17.30)
  2. Fenerbahçe, İngiltere ekibi Manchester United ile karşılaşacak. Teknik direktör Jose Mourinho ve bir oyuncu, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. (İstanbul/14.30/15.30)
  3. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ile bir oyuncusu, Olimpik Lyon ile yapacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi basın toplantısı düzenleyecek. (Lyon/19.00)

Basketbol müsabakaları ve diğer futbol karşılaşmaları da gün içerisinde gerçekleşecek.

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