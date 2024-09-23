Gündem Özeti / 23 Eylül 2024
Kuruluş: Anadolu Ajansı (Kurucu: Mustafa Kemal Atatürk, 6 Nisan 1920)
TBMM'den Önemli Toplantılar
- Numan Kurtulmuş, Yunus Emre Enstitüsü’nde ziyaret gerçekleştirecek ve Moskova Büyükelçiliği konutunda Rus-Türk İşadamları Birliği üyeleriyle bir araya gelecek. (Moskova)
Yasama ve Yönetim
- Yılmaz Tunç, 19. Uluslararası Adli Tıp Günleri açılışına ve Kemer Adliyesi Temel Atma Töreni'ne katılacak.(Antalya/09.00/16.00)
- Vedat Işıkhan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin organize ettiği "İş Dünyası İstişare Toplantısı" içinde "Nitelikli İş Gücü Yetiştirme ve Kadın İstihdamı Protokolleri İmza Töreni"ne katılacak. (Ankara/14.00)
Ekonomi ve Finans
- Abdulkadir Uraloğlu, Atlas Projesi Kapanış Etkinliği'ne katılacak ve Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde sivil toplum kuruluşları ve basın mensuplarıyla bir araya gelecek. (Ankara/10.00/Berlin)
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Eylül ayına ait finansal hizmetler istatistikleri ve güven endeksini paylaşacak. (Ankara/10.00)
- TÜİK, Ağustos ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00)
Dünya Diplomasisi
- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a karşı saldırılarına yönelik gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)
Güncel Ziyaretler
- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Fahri Hiyaban, Şehitler Hiyabanı ve Azerbaycan İstiklal Müzesi’ni ziyaret edecek. Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile görüşecek ve Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi öğrencileriyle tanışma toplantısına katılacak. (Bakü/10.00/11.00/15.00/19.00)
Spor Müsabakaları
- Trendyol Süper Lig’in 6. haftası Gaziantep FK-Trabzonspor ve Göztepe-Bellona Kayserispor karşılaşmalarıyla sona erecek. (Gaziantep/İzmir/20.00)
- Trendyol 1. Lig’in 6. haftası, Şanlıurfaspor-Fatih Karagümrük maçıyla tamamlanacak. (Şanlıurfa/20.00)
- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin ikinci haftası, 1 maçla tamamlanacak.
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