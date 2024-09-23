DOLAR
34,07 -0,02%
EURO
38 -0,25%
ALTIN
2.867,04 0,26%
BITCOIN
2.147.168,23 0,22%

Gündem Özeti - 23 Eylül 2024

23 Eylül 2024 tarihli güncel olaylar ve analizler hakkında detaylı bilgiler.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 00:00
Gündem Özeti - 23 Eylül 2024

Gündem Özeti / 23 Eylül 2024

Kuruluş: Anadolu Ajansı (Kurucu: Mustafa Kemal Atatürk, 6 Nisan 1920)

TBMM'den Önemli Toplantılar

  • Numan Kurtulmuş, Yunus Emre Enstitüsü’nde ziyaret gerçekleştirecek ve Moskova Büyükelçiliği konutunda Rus-Türk İşadamları Birliği üyeleriyle bir araya gelecek. (Moskova)

Yasama ve Yönetim

  • Yılmaz Tunç, 19. Uluslararası Adli Tıp Günleri açılışına ve Kemer Adliyesi Temel Atma Töreni'ne katılacak.(Antalya/09.00/16.00)
  • Vedat Işıkhan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin organize ettiği "İş Dünyası İstişare Toplantısı" içinde "Nitelikli İş Gücü Yetiştirme ve Kadın İstihdamı Protokolleri İmza Töreni"ne katılacak. (Ankara/14.00)

Ekonomi ve Finans

  • Abdulkadir Uraloğlu, Atlas Projesi Kapanış Etkinliği'ne katılacak ve Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde sivil toplum kuruluşları ve basın mensuplarıyla bir araya gelecek. (Ankara/10.00/Berlin)
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Eylül ayına ait finansal hizmetler istatistikleri ve güven endeksini paylaşacak. (Ankara/10.00)
  • TÜİK, Ağustos ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dünya Diplomasisi

  • İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a karşı saldırılarına yönelik gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

Güncel Ziyaretler

  • Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Fahri Hiyaban, Şehitler Hiyabanı ve Azerbaycan İstiklal Müzesi’ni ziyaret edecek. Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile görüşecek ve Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi öğrencileriyle tanışma toplantısına katılacak. (Bakü/10.00/11.00/15.00/19.00)

Spor Müsabakaları

  • Trendyol Süper Lig’in 6. haftası Gaziantep FK-Trabzonspor ve Göztepe-Bellona Kayserispor karşılaşmalarıyla sona erecek. (Gaziantep/İzmir/20.00)
  • Trendyol 1. Lig’in 6. haftası, Şanlıurfaspor-Fatih Karagümrük maçıyla tamamlanacak. (Şanlıurfa/20.00)
  • Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin ikinci haftası, 1 maçla tamamlanacak.

Önemli Not: Anadolu Ajansı'nın yayınladığı tüm haber, görüntü ve bilgilere abonelik olmadan erişilemez. Aboneler dışında bu içeriklerin çoğaltılması ve başka kurumlarla paylaşılması yasaktır. Aykırı davranışlar hukuki ve cezai işlemlere tabi olabilir.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ’den Ev Sahibi Olma Fırsatı! 2+1 Daireler 9.949 TL Taksitle İstanbul, Ankara ve Karaman'da Satışa Sunuluyor

iPhone 16 Pro Max 256 GB Modelinde Büyük İndirim! Fiyat 122.800 TL’den 99.999 TL’ye Düştü

Konut Kredisi Faizlerinde Büyük Düşüş! Bu 5 Bankadan Uzak Durun 2 Milyona 14,5 Milyon Geri Ödeme: 2 Milyon TL İçin Hangi Banka Daha Avantajlı?

MEB, Ên Az 32 Bin 456 TL Maaş ile 30 Bin Ek Temizlik Personeli Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nevzat Bahtiyar'dan Şok İtiraf: "Narin'in Annesi İlk Günden Öldüğünü Biliyordu"
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de Düşünce Kuruluşlarıyla Toplantı Yaptı
3
Brandenburg Eyalet Seçimlerinde SPD Zaferi
4
Kırıkkale'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
5
Irak'Taki Hadisa Katliamının Fotoğrafları İlk Kez Yayınlandı
6
Zonguldak'ta Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
7
Narin Güran Soruşturmasında ŞOKE EDEN DETAY: Anne Yüksel Güran'ın Kaydedilen Görüntüsü Sosyal Medyada Gündem Oldu

TOKİ’den Ev Sahibi Olma Fırsatı! 2+1 Daireler 9.949 TL Taksitle İstanbul, Ankara ve Karaman'da Satışa Sunuluyor

2024 Yılının En İyi Sedan Modelleri Belli Oldu! Sürüş Keyfi ve Konfor Sunan 15 Model

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Emeklilerin IBAN Hesaplarını 5 Yıl Geriye Dönük Denetlemeye Başladı

iPhone 16 Pro Max 256 GB Modelinde Büyük İndirim! Fiyat 122.800 TL’den 99.999 TL’ye Düştü

MEB, Ên Az 32 Bin 456 TL Maaş ile 30 Bin Ek Temizlik Personeli Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

İnce Çerçeveli Tasarımı ve Güçlü Özellikleriyle Marka Bombayı Patlattı: iPhone 16 Pro'nun Android Modeli Çıkıyor

BYD Denza Z9 GT Yeni Modeli Rekor Kırdı: 1 Milyon 600 TL'ye Satılan Araç 36 Saatte 5000 Satışla Otomotiv Dünyasını Salladı

Konut Kredisi Faizlerinde Büyük Düşüş! Bu 5 Bankadan Uzak Durun 2 Milyona 14,5 Milyon Geri Ödeme: 2 Milyon TL İçin Hangi Banka Daha Avantajlı?

23 Eylül 2024 Pazartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2025 Maaş Zammı Beklentisi: Asgari Ücrette Yüzde 44 Zam, Emekli ve Memur Maaşları İçin Yüksek Artış! İşte Masadaki Rakamlar

EYT Şartı Kaldırıldı! SGK Girişi 1999-2008 Arası Olanlara 48-49-50 ve 51 Yaşında EYT’siz Erken Emeklilik Fırsatı Geldi

Bankalardan Faizsiz Kredi Müjdesi: 50.000 TL’ye Kadar Sıfır Faizli Kredi ve Nakit Avans Fırsatları