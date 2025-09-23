Gündem Özeti — 23 Eylül 2025: Erdoğan BM Genel Kurulu'nda

Erdoğan'ın BM Genel Kurulu konuşması ve New York'taki diplomasi trafiği ile TBMM, ekonomi, güncel ve spor gündeminin öne çıkan başlıkları.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 00:00
Uluslararası ve Başkanlık Programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitap edecek. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Gazze Konulu Bölgesel Toplantıya katılacak; ayrıca SETA eşgüdümünde ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı, Melania Trump tarafından devlet başkanları ve eşleri onuruna verilen davete de iştirak edecek. (New York)

Meclis

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malta Temsilciler Meclisi Başkanı Angelo Farrugia ile görüşecek. (TBMM/16.00)

Yasama, Yürütme, Siyaset

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eğitim İşbirliği Protokol İmza Töreni'ne katılacak. (Şuşa)

Ekonomi & Finans

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi'nin tanıtımına iştirak edecek. (Ankara/10.00)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin finansal hizmetler güven endeksini ve temmuz ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak. (İstanbul/10.00/14.30)

Dünya Diplomasi

Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu yüksek düzeyli görüşmeleri, yaklaşık 150 civarında devlet ve hükümet başkanının katılımıyla New York'ta başlayacak.

İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs)

Güncel

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, "Anayasa Mahkemesinin İptal Kararlarının Geriye Yürümezliği Kuralının Bireysel Başvuruya Etkisi" başlıklı sempozyuma katılacak. (Ankara/10.00)

Bolu'da, Grand Kartal Otel'deki yangına ilişkin 32 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek; olayda 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Spor

Trendyol 1. Lig'in 7. haftası; Boluspor-Eminevim Ümraniyespor, Alagöz Holding Iğdır FK-Atakaş Hatayspor ve Arca Çorum FK-Serikspor maçlarıyla başlayacak. (Bolu/17.00 / Iğdır/Çorum/20.00)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Dinamo Zagreb'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak; antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak. (İstanbul/12.30)

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve bir oyuncusu ile Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Mario Kovacevic ve bir oyuncusu, sırasıyla Maksimir Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. (Zagreb/18.45 ve 19.30)

Basketbol 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında karşılaşacak Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN'in başantrenörleri ve kaptanları, Sinan Erdem Spor Salonu'nda basın toplantısında yer alacak. (İstanbul/11.00)

Bursaspor Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Grubu finalinde Belçika'nın Windrose Giants Antwerp takımıyla Bulgaristan'ın Samokov kentinde karşılaşacak. (Samokov/16.30)

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 5. hafta, Mihalıççık Belediyespor-Beşiktaş maçıyla başlayacak. (Eskişehir/16.00)

