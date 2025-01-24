Gündem Özeti: 24 Ocak 2025'te Öne Çıkan Olaylar

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplam 201 bin konut anahtar teslimi, kura çekimi, Malatya Çevre Yolu açılışı ve diğer projelerin açılış törenine katılacak. Tören, Malatya'da saat 14.00'te başlayacak.

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ı saat 10.00'da kabul edecek.

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KOP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'na katılacak ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na başkanlık edecek. Toplantılar Konya'da saat 14.00 ve 18.00 saatlerinde gerçekleşecek.

4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanvekili Mehmet Ali Şehirlioğlu'nu ziyaret edecek. Aynı zamanda Uğur Mumcu'yu anma törenine de katılacak. Bu etkinlik Ankara'da saat 11.30 itibarıyla başlayacak.

Yasama Yürütme Siyaset

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kırklareli'nde Valilik, AK Parti İl Başkanlığı ve Belediyeye, ayrıca Edirne'de Valilik ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak. Bu ziyaretler 14.30'dan itibaren başlayacak.

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Elazığ'daki Valilik ve Sürsürü Anaokulunu ziyaret edecek, eğitim kurumlarının açılış törenine katılacak.

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İzmir'deki Valilik, İzmir Şehir Hastanesi, AK Parti ve MHP il başkanlıklarına ziyarette bulunacak. Sağlık Yöneticileri Toplantısı'nda yer alacak.

4- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti ve diğer kuruluşlara ziyaret gerçekleştirecek, partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılacak.

5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. Toplantı 14.00'te gerçekleşecek.

Ekonomi Finans

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Konya Ovası Projesi (KOP) Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'na katılacak.

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya Çevre Yolu Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

Dünya Diplomasi

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile görüşecek.