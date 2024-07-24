Gündem Özeti: 24 Temmuz 2024

24 Temmuz 2024 Gündem Özeti

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

TBMM Faaliyetleri: AK Parti ve İYİ Parti Meclis grup toplantıları gerçekleştirilecek.

AK Parti ve İYİ Parti Meclis grup toplantıları gerçekleştirilecek. Genel Kurulda: Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine devam edilecektir. (TBMM/11.45/10.30/14.00)

EKONOMİ FİNANS

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır , TÜBİTAK'ın 61. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katılacak. (Ankara/10.00)

, TÜBİTAK'ın 61. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katılacak. (Ankara/10.00) Ticaret Bakanı Ömer Bolat , Milli Tarama Sistemleri (MİLTAR) imza törenine iştirak edecek. (Ankara/10.00)

, Milli Tarama Sistemleri (MİLTAR) imza törenine iştirak edecek. (Ankara/10.00) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izlenmekte. (Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığının Altıncı Yılında Türkiye İletişim Modeli Sempozyumu'na katılacak. (Ankara/10.00)

SPOR

Trendyol 1. Lig yeni sezon fikstür çekimi, TFF'nin Riva'deki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. (İstanbul/14.00)

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Slovakya'nın Ruzomberok takımına konuk olacak. Teknik direktör Abdullah Avcı ve bir oyuncusu, MFK Futbol Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Son antrenman da burada gerçekleştirilecek. (Ruzomberok/18.30/19.00)

ve bir oyuncusu, MFK Futbol Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Son antrenman da burada gerçekleştirilecek. (Ruzomberok/18.30/19.00) RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda San Marino'nun La Fiorita ekibini ağırlayacak. Teknik direktör Çağdaş Atan ve bir oyuncu basın toplantısı düzenleyecek. Son idman burada yapılacak. (İstanbul/18.30/19.00)

ve bir oyuncu basın toplantısı düzenleyecek. Son idman burada yapılacak. (İstanbul/18.30/19.00) Galatasaray, yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdürmekte, İtalya'nın Lecce ekibiyle hazırlık maçı oynayacak. (Linz/20.30)

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