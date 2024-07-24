Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Gündem Özeti: 24 Temmuz 2024

24 Temmuz 2024 tarihli gündem özetinde yapılan önemli etkinlikler ve toplantılar yer alıyor.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 00:01
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 00:01
Gündem Özeti: 24 Temmuz 2024

24 Temmuz 2024 Gündem Özeti

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

  • TBMM Faaliyetleri: AK Parti ve İYİ Parti Meclis grup toplantıları gerçekleştirilecek.
  • Genel Kurulda: Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine devam edilecektir. (TBMM/11.45/10.30/14.00)

EKONOMİ FİNANS

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK'ın 61. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katılacak. (Ankara/10.00)
  • Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli Tarama Sistemleri (MİLTAR) imza törenine iştirak edecek. (Ankara/10.00)
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

  • İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izlenmekte. (Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

  • Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığının Altıncı Yılında Türkiye İletişim Modeli Sempozyumu'na katılacak. (Ankara/10.00)

SPOR

  • Trendyol 1. Lig yeni sezon fikstür çekimi, TFF'nin Riva'deki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. (İstanbul/14.00)
  • Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Slovakya'nın Ruzomberok takımına konuk olacak. Teknik direktör Abdullah Avcı ve bir oyuncusu, MFK Futbol Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Son antrenman da burada gerçekleştirilecek. (Ruzomberok/18.30/19.00)
  • RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda San Marino'nun La Fiorita ekibini ağırlayacak. Teknik direktör Çağdaş Atan ve bir oyuncu basın toplantısı düzenleyecek. Son idman burada yapılacak. (İstanbul/18.30/19.00)
  • Galatasaray, yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdürmekte, İtalya'nın Lecce ekibiyle hazırlık maçı oynayacak. (Linz/20.30)

Uyarı: Anadolu Ajansı'nın yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından kesinlikle kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

İLGİLİ HABERLER

Samsung'u olanlar, iPhone'u olanları çatlatacak! Samsung özel WhatsApp güncellemesi alacak! İşte alacak telefonlar listesi

Kimse tadını sevmiyordu! Tansiyon ve diyabetin baş düşmanı çıktı

Yoğurdun içine bir kaşık ekleyip yiyin! Vücudunuzdaki mucizeye inanamayacaksınız

Aracına yakıt almak isteyen hemen bunu yapıyor! Anında 240 TL para idesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Tek işleme cüzdan dolduran kampanya! 30.000 TL trink ödenecek

Kimse tadını sevmiyordu! Tansiyon ve diyabetin baş düşmanı çıktı

Gençlere tek seferlik 18.702 TL harçlık! Milyonlarca kişi faydalanacak

Araç sahipleri sonunda oh çekecek! Akaryakıta okkalı indirim geliyor

Aracına yakıt almak isteyen hemen bunu yapıyor! Anında 240 TL para idesi

Egzama, mantar, nasıra birebir geliyor! 3 sorunu kökünden çözen yöntem

Renault sıfır araçta devrim gibi indirim yaptı! 150 bin TL birden düştü

Çocuklu ailelere 400 TL destek müjdelendi! Her haneye para girecek

İŞKUR'dan yeni TYP alımı fırsatı! Kaymakamlıklara TYP personeli alınacak

Emeklilere 31 Temmuz'a kadar süre verildi! Bir sefere mahsus 12.000 TL verilecek

Samsung'u olanlar, iPhone'u olanları çatlatacak! Samsung özel WhatsApp güncellemesi alacak! İşte alacak telefonlar listesi

Yoğurdun içine bir kaşık ekleyip yiyin! Vücudunuzdaki mucizeye inanamayacaksınız