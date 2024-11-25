Gündem Özeti: 25 Kasım 2024

Bugünün Gündemi - 25 Kasım 2024

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programına katılacak. Erdoğan, ayrıca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul edecek ve sonrasında Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. (Ankara/13.00/15.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il başkanları toplantısına katılacak. (İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yasama ve Yürütme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'na iştirak edecek. (Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2025 yılı bütçesini görüşmek üzere toplanacak. (TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi ve Finans

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Endüstriyel Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu Ortak Beyanname İmza Töreni ile açılış etkinliğine katılacak. (Ankara/12.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası İş Forumu Kongresi’ne katılacak. (İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranını duyuracak. (Ankara/10.00)

Dünya Diplomasi

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler yakından izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Arnavutluk Milli Günü resepsiyonuna katılacak. (Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Trendyol Süper Lig'in 13. haftası, Trabzonspor-Adana Demirspor maçıyla tamamlanacak. (Trabzon/20.00) (Fotoğraflı)

Trendyol 1. Lig'in 13. haftası, Alagöz Holding Iğdır FK-Amed Sportif Faaliyetler müsabakasıyla sona erecek. (Iğdır/20.00) (Fotoğraflı)

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki dördüncü maçında Macaristan'a konuk olacak. (Szombathely/20.00) (Fotoğraflı)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası, Beşiktaş-Galatasaray Çağdaş Faktoring maçıyla tamamlanacak. (İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 11. haftasına, DEPSAŞ Enerji-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçıyla devam edilecek. (Ankara/14.00)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.