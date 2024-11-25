DOLAR
34,58 -0,1%
EURO
36,23 -0,66%
ALTIN
2.962,71 1,44%
BITCOIN
3.390.265,93 -1,27%

Gündem Özeti: 25 Kasım 2024

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü programına katılacak. Ekonomi ve spor alanında önemli gelişmeler yaşanacak.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 09:00
Gündem Özeti: 25 Kasım 2024

Bugünün Gündemi - 25 Kasım 2024

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programına katılacak. Erdoğan, ayrıca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul edecek ve sonrasında Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. (Ankara/13.00/15.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il başkanları toplantısına katılacak. (İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yasama ve Yürütme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'na iştirak edecek. (Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2025 yılı bütçesini görüşmek üzere toplanacak. (TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi ve Finans

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Endüstriyel Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu Ortak Beyanname İmza Töreni ile açılış etkinliğine katılacak. (Ankara/12.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası İş Forumu Kongresi’ne katılacak. (İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranını duyuracak. (Ankara/10.00)

Dünya Diplomasi

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler yakından izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Arnavutluk Milli Günü resepsiyonuna katılacak. (Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Trendyol Süper Lig'in 13. haftası, Trabzonspor-Adana Demirspor maçıyla tamamlanacak. (Trabzon/20.00) (Fotoğraflı)

Trendyol 1. Lig'in 13. haftası, Alagöz Holding Iğdır FK-Amed Sportif Faaliyetler müsabakasıyla sona erecek. (Iğdır/20.00) (Fotoğraflı)

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki dördüncü maçında Macaristan'a konuk olacak. (Szombathely/20.00) (Fotoğraflı)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası, Beşiktaş-Galatasaray Çağdaş Faktoring maçıyla tamamlanacak. (İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 11. haftasına, DEPSAŞ Enerji-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçıyla devam edilecek. (Ankara/14.00)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'deki Plastik Kasa Fabrikasında Yangın: Kontrol Altına Alındı
2
Çambaşı Kayak Merkezi'nde Rekor Kar Kalınlığı: 66 Santimetre
3
Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 16 Yıl 6 Ay Hapis Cezası
4
Netanyahu, Lübnan'da Ateşkes İçin Onay Verdi
5
Ardahan'da Fırtına Hasara Yol Açtı: Çatılar Uçtu
6
Van'da Uyuşturucu Operasyonunda 36 Kilo 500 Gram Ele Geçirildi
7
İsrail, Lübnan'da Ateşkese Yaklaşıyor: Müzakereler Hız Kazandı

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı