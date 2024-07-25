Gündem Özeti - 25 Temmuz 2024

Kaynak: Anadolu Ajansı

Parti Ziyaretleri: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de partisinin İl Başkanlığı ve bazı belediyeleri ziyaret edecek. (Balıkesir/Bursa)

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, G20 toplantıları kapsamında sosyal adalet ve istihdam konularında oturumlara katılacak. (Fortaleza)

TBMM'de vergi düzenlemeleri üzerindeki görüşmelere devam edilecek. (TBMM/14.00)

Ekonomi ve Finans

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da MESS toplantısına katılacak. (İstanbul/16.00)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şırnak'ta çeşitli incelemeler ve ziyaretler gerçekleştirecek. (Şırnak/10.30-15.30)

Merkez Bankası; ekonomik verileri açıklayacak. (Ankara/10.00/14.30)

BDDK, bankacılık verilerini yayınlayacak. (Ankara/14.00)

TÜİK, temmuz ayı istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dünya Diplomasi

İsrail'in Gazze üzerindeki etkileri ve insani durum izleniyor. (Gazze/Kudüs)

Spor Gelişmeleri

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyatları için Fransa'ya gidiyor. (İstanbul/10.00)

Olimpiyatlarda okçuluk sıralama atışları yapılacak. Türk sporcular mücadele edecek. (Paris)

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Ruzomberok ile karşılaşacak. (Ruzomberok/19.30)

RAMS Başakşehir, La Fiorita ile karşılaşacak. (İstanbul/20.45)

UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Norveç ile play-off maçına çıkacak. (Belfast/18.30)

Not:

Anadolu Ajansı tarafından sağlanan içerik, yalnızca aboneler için kullanılmakta olup, sözleşme dışındaki kullanımlar hukuki ve cezai sonuçlar doğurabilir.