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Gündem Özeti - 25 Temmuz 2024

Gündemdeki önemli gelişmeler ve etkinlikler hakkında bilgilendirme.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 00:00
Gündem Özeti - 25 Temmuz 2024

Gündem Özeti - 25 Temmuz 2024

Kaynak: Anadolu Ajansı

Parti Ziyaretleri: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de partisinin İl Başkanlığı ve bazı belediyeleri ziyaret edecek. (Balıkesir/Bursa)

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, G20 toplantıları kapsamında sosyal adalet ve istihdam konularında oturumlara katılacak. (Fortaleza)
  • TBMM'de vergi düzenlemeleri üzerindeki görüşmelere devam edilecek. (TBMM/14.00)

Ekonomi ve Finans

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da MESS toplantısına katılacak. (İstanbul/16.00)
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şırnak'ta çeşitli incelemeler ve ziyaretler gerçekleştirecek. (Şırnak/10.30-15.30)
  • Merkez Bankası; ekonomik verileri açıklayacak. (Ankara/10.00/14.30)
  • BDDK, bankacılık verilerini yayınlayacak. (Ankara/14.00)
  • TÜİK, temmuz ayı istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dünya Diplomasi

İsrail'in Gazze üzerindeki etkileri ve insani durum izleniyor. (Gazze/Kudüs)

Spor Gelişmeleri

  • Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyatları için Fransa'ya gidiyor. (İstanbul/10.00)
  • Olimpiyatlarda okçuluk sıralama atışları yapılacak. Türk sporcular mücadele edecek. (Paris)
  • Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Ruzomberok ile karşılaşacak. (Ruzomberok/19.30)
  • RAMS Başakşehir, La Fiorita ile karşılaşacak. (İstanbul/20.45)
  • UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Norveç ile play-off maçına çıkacak. (Belfast/18.30)

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