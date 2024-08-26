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Gündem Özeti - 26 Ağustos 2024

26 Ağustos 2024'teki önemli gelişmeler, siyasi etkinlikler, ekonomik veriler ve spor karşılaşmaları hakkında güncel bilgiler.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 00:00
Gündem Özeti - 26 Ağustos 2024

GÜNDEM ÖZETİ / 26 Ağustos 2024

Siyasi Gelişmeler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün düşük saatlerinde Afyonkarahisar'da Kocatepe Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı ve Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'nde gerçekleştirilecek törenlere katılacak. Ayrıca, Zafer Müzesi'nin açılışını yapacak, Valiliği ziyaret edecek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek. Tören zamanları: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.30.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İş Bankası'nın 100. kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katılacak. Bu etkinlik İstanbul'da saat 19.00'da gerçekleşecek.

Ekonomi ve Finans

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ait iktisadi yönelim istatistikleri ile reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranını saat 10.00'da açıklayacak.

Türkiye İstatistik Kurumu, aynı tarih için hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini saat 10.00'da yayınlayacak.

Dünya Diplomasi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve ordusunun Hizbullah'a karşı Lübnan'da gerçekleştirdiği önleyici saldırılar izlenmeye devam ediyor. Güncellemeler Gazze, Kudüs ve Beyrut'tan geliyor.

Spor Etkinlikleri

Trendyol 1. Lig'in 3. haftası, Uğur Okulları İstanbulspor ile Şanlıurfaspor arasında yapılacak maçla sürecek. Maç İstanbul'da saat 21.00'de başlayacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys takımını konuk edecekleri rövanş maçı öncesinde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-kırmızılı ekip, son antrenmanını burada yapacak. Toplantı saat 16.45'te, antrenman ise 17.30'da gerçekleşecek.

Young Boys Teknik Direktörü Patrick Rahmen ve bir oyuncusu, aynı etkinlik öncesinde RAMS Park'ta basın toplantısı düzenleyecek ve son idmanlarını burada gerçekleştirecekler. Basın toplantısı saat 19.30'da, antrenman saat 20.00'de olacak.

Hentbolda, Beşiktaş ile Spor Toto takımları, Erkekler Süper Kupa müsabakasında karşı karşıya gelecek. Oyun, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda saat 19.00'da həyata geçirilecek.

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