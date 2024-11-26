DOLAR
34,55 0,02%
EURO
36,28 0,03%
ALTIN
2.919,5 -0,03%
BITCOIN
3.275.723,01 -0,14%

Gündem Özeti: 26 Kasım 2024'ta Türkiye ve Dünya'daki Önemli Gelişmeler

26 Kasım 2024'te Türkiye'nin önde gelen gündem maddeleri ve uluslararası gelişmeler detaylı bir şekilde ele alınıyor.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 00:00
Gündem Özeti: 26 Kasım 2024'ta Türkiye ve Dünya'daki Önemli Gelişmeler

Önemli Gelişmeler ve Etkinlikler

26 Kasım 2024 tarihinde Türkiye'de ve dünya genelinde önemli olaylar ve etkinlikler gerçekleşecek.

TBMM ve Hükümet Toplantıları

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun hazırladığı "Filistin’de İnsan Hakları İhlalleri ve Gazze Soykırımı" raporunun tanıtım programına katılacak. Programda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yer alacak. (TBMM/13.30)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı ile Turizm Yatırım Forumu'na katılacak. (İstanbul/10.00/12.45)

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi etkinlikte bulunacak; Öğretmenler Odası Buluşması, Maarif Kongresi açılışı gibi önemli toplantılara katılacak. (Erzurum/10.30 - 19.00)

TBMM Genel Kurulu, Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine başlayacak. Ayrıca, CHP, MHP ve DEM Parti TBMM Grup toplantıları düzenlenecek. (TBMM/15.00 - 10.00)

Ekonomik Gelişmeler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MÜSİAD Expo'ya katılacak. (İstanbul/10.00)

Merkez Bankası, kasım ayı sektörel enflasyon beklentilerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dış İlişkiler ve Diplomasi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı 10'uncu Küresel Forumu'na katılacak. (Cascais)

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırıları yakından takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

Güncel Etkinlikler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Stratcom Youth 2024 Küresel İletişimde Gençlik ve Teknoloji: Yeni Dönem" programına katılacak. (Ankara/09.45)

Spor Gelişmeleri

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanmış milli atıcılar ile birlikte bir programa katılacak. (Ankara/14.00)

UEFA Konferans Ligi kapsamında, RAMS Başakşehir Moldova ekibi Petrocup ile karşılaşacak. Teknik direktör ve oyuncular basın toplantısı düzenleyecek. (İstanbul/17.00 - 18.30)

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi gruplarında Eczacıbaşı Dynavit, Fransa'nın Levallois Paris Saint Cloud ile mücadele edecek. (Levallois Perret/22.00)

|Hentbol Erkekler Süper Lig'inde Spor Toto-Güneysu maçı devam edecek. (Ankara/14.00)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem Özeti: 26 Kasım 2024'ta Türkiye ve Dünya'daki Önemli Gelişmeler
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Denetim Genelgesi Müjdesi
3
Alanya'da 4 Yıldızlı Otelde Yangın: Hasar ve Tahliye Başladı
4
Malatya'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem: Vali ve Belediye Başkanı'ndan Açıklamalar
5
Çeşme'de Sağanak Yağış ve Hortum: Cadde ve Sokaklar Sular Altında Kaldı
6
NATO Başkanı Bauer: İşletmeler Savaş Senaryosuna Hazırlıklı Olmalı
7
Bakan Uraloğlu, TBMM'de Sosyal Medya ve Altyapı Yatırımlarını Değerlendirdi

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!