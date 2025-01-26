Gündem Özeti - 26 Ocak 2025: Siyasi Temaslar ve Spor Müsabakaları

Yasama Yürütme Siyaset

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katılacak ve Valiliği ziyaret edecek. (Çankırı/14.00/16.10)

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Kadın Kolları Kongresi'ne katılacak ve ardından Valiliği ziyaret edecek. (Sakarya/14.00/15.30)

Dünya Diplomasi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta temaslarda bulunmak üzere Bağdat'a gidecek.

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci ile ilgili gelişmeler dikkatle izleniyor. (Gazze/Kudüs)

Suriye'de, Baas rejimi ve Esed ailesinin iktidarının devrilmesinin ardından geçici yönetimin kurulmasıyla ülkedeki gelişmeler takip ediliyor. (Şam/Halep)

Güncel Etkinlikler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Zonguldak'ta Mustafa Çınar Kur'an Kursu açılışına katılacak. Ayrıca Valiliği ziyaret edecek, Tepebaşı Kur'an Kursu açılışına iştirak edecek ve Uzun Mehmet Camisi'ndeki Miraç Kandili Programı'na katılacak. (Zonguldak/10.00/12.30/16.00/18.00)

Spor Müsabakaları

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasına; Çaykur Rizespor-Adana Demirspor, Sipay Bodrum FK-ikas Eyüpspor, Onvo Antalyaspor-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Göztepe maçlarıyla devam edilecek. (Rize/13.30/Muğla/Antalya/16.00/İstanbul/19.00)

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında; Teksüt Bandırmaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, MKE Ankaragücü-Erzurumspor FK, Solwie Energy Fatih Karagümrük-Ahlatcı Çorum FK ve Kocaelispor-Siltaş Yapı Pendikspor karşılaşmaları gerçekleştirilecek. (Balıkesir/Ankara/13.30/İstanbul/16.00/Kocaeli/19.00)

Nesine 2. Lig gruplarında 19. hafta karşılaşmaları sona erecek.

Nesine 3. Lig gruplarında 17. hafta müsabakaları tamamlanacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 14. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında; Mersinspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Galatasaray-Türk Telekom ve Onvo Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe Beko karşılaşmaları yer alacak. (Mersin/15.30/İstanbul/18.00/20.30)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında; Melikgazi Kayseri Basketbol-OGM Ormanspor, Bodrum Basketbol-İlkem Yapı Tarsusspor ve Beşiktaş-Danilos Pizza müsabakaları gerçekleşecek. (Kayseri/15.00/Muğla/İstanbul/16.00)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında; Bahçelievler Belediyespor-Galatasaray Daikin, Türk Hava Yolları-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, Sarıyer Belediyespor-VakıfBank, Fenerbahçe Medicana-Eczacıbaşı Dynavit, Zerenspor-Aras Kargo ve Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş karşılaşmaları oynanacak. (İstanbul/13.00/13.00/14.00/17.00/Ankara/Aydın/15.00)

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 13. haftasında; Anadolu Üniversitesi-Armada Praxis Yalıkavak ve Görele Belediyespor-Adasokağı karşılaşmaları gerçekleştirilecek. (Eskişehir/15.00/Giresun/19.30)

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık, İtalyan Jannik Sinner ile Alman raket Alexander Zverev arasında oynanacak tek erkekler finaliyle sona erecek. (Melbourne/11.30)