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Gündem Özeti: 26 Temmuz 2024

Bugünkü gündemde önemli siyasi, ekonomik ve diplomatik gelişmeler öne çıkıyor. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 00:00
Gündem Özeti: 26 Temmuz 2024

GÜNDEM ÖZETİ / 26 Temmuz 2024

Kuruluş: Anadolu Ajansı - Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

SİYASET

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da İl Başkanlığı, Büyükşehir ile Osmangazi, Nilüfer ve Mudanya belediyelerini ziyaret edecek. Ayrıca, Merinos Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek üye katılım törenine katılacak. (Bursa/11.00-20.00)

YASAMA YÜRÜTME

TBMM Genel Kurulu'nda Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmeleri devam edecek. (TBMM/14.00)

EKONOMİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nde incelemelerde bulunacak ve basına açıklamalarda bulunacak. (İstanbul/11.30)

Merkez Bankası, Temmuz ayı sektörel enflasyon beklentileri verisini açıklayacak. (Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Toplantısı'na katılacak. (Viyentiyan)

İsrail'in Gazze Şeridi'ne müdahale ve insani kriz konularındaki gelişmeler yakından takip ediliyor. (Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sinop Valiliği'ne ziyarette bulunacak. Ayrıca, Üniversite Kampüs Camisi'nin temel atma törenine, Cuma namazı ve hutbe sonrası gerçekleştirilecek Gençlik Merkezi ve TDV Yayınevi açılışına katılacak. (Sinop/10.00-15.00)

SPOR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde yer alacak. (Paris/20.30)

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