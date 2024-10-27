DOLAR
34,28 0%
EURO
36,96 0%
ALTIN
3.027,61 0%
BITCOIN
2.303.234,11 0,1%

Gündem Özeti: 27 Ekim 2024 - Siyasi, Diplomatik ve Spor Gelişmeleri

Türkiye'de siyasi ve spor etkinlikleri hız kesmeden sürerken iç ve dış gelişmeler yakından takip ediliyor.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 09:00
Gündem Özeti: 27 Ekim 2024 - Siyasi, Diplomatik ve Spor Gelişmeleri

27 Ekim 2024 Gündemi

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Siyasal Gelişmeler

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi'ne katılarak, İl Başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. (İstanbul/14.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  • Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Ulus 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılacak. (Bartın/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Çaycuma 8. Olağan İlçe Kongresi'ne iştirak edecek. (Zonguldak/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Dünya Diplomasi Gelişmeleri

  • İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan’a yönelik saldırılarına dair gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Etkinlikleri

  • Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Edirne 8. Olağan Merkez İlçe Kongresi'ne katılacak. (Edirne/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  • Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında; Gaziantep FK - TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Alanyaspor - Onvo Antalyaspor ve Fenerbahçe - Sipay Bodrum FK karşılaşmaları oynanacak. (Gaziantep/13.30/Antalya/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  • Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında; Teksüt Bandırmaspor - Sakaryaspor, Erzurumspor FK - Ankara Keçiörengücü, Amed Sportif Faaliyetler - Siltaş Yapı Pendikspor ve Uğur Okulları İstanbulspor - Boluspor müsabakaları yapılacak. (Balıkesir/13.30/Erzurum/Iğdır/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
  • Nesine 2. Lig'in 9. haftası, Beyaz Grup’ta 2 karşılaşmayla tamamlanacak.
  • Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında; Bursaspor - Türk Telekom, Darüşşafaka Lassa - Fenerbahçe Beko, Galatasaray - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ve Mersinspor - Manisa Basket maçları yer alacak. (Bursa/13.00/İstanbul/15.30/20.30/Mersin/18.00) (Fotoğraflı)
  • ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında; Emlak Konut - Beşiktaş, Melikgazi Kayseri Basketbol - İlkem Yapı Tarsusspor, YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol - Galatasaray Çağdaş Faktoring karşılaşmaları oynanacak. (İstanbul/14.00/Kayseri/15.00/Muğla/16.00) (Fotoğraflı)
  • Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 4. hafta müsabakaları yapılacak. (Bitlis/13.00/İstanbul/14.00/19.30/Ordu/14.00/Ankara/15.00/Bursa/17.00) (Fotoğraflı)
  • Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. haftasında; Rize Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor - Spor Toto, ve Konya Büyükşehir Belediyespor - Göneysu karşılaşmaları gerçekleşecek. (Rize/13.00/Muğla/14.00/Konya/17.00) (Fotoğraflı)
  • Beşiktaş Kulübü'nün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek. (İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansı'nın yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'de Yoğun Sis Etkisi
2
Bulgaristan'da Erken Genel Seçim Heyecanı
3
Bayegan Pendik Satranç Kulübü Avrupa Kulüpler Kupası'nda 6. Oldu
4
Trafik Denetimleri Pahalıya Patladı: 522 Bin Araç İşlem Gördü
5
Ceyşu'l Adl Örgütünün Saldırısı: 10 Asker Hayatını Kaybetti
6
İran Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'e Yanıt: Uluslararası Birlik Çağrısı

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek