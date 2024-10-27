Gündem Özeti: 27 Ekim 2024 - Siyasi, Diplomatik ve Spor Gelişmeleri

27 Ekim 2024 Gündemi

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Siyasal Gelişmeler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi 'ne katılarak, İl Başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı 'na başkanlık edecek. (İstanbul/14.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

'ne katılarak, İl Başkanlığında 'na başkanlık edecek. (İstanbul/14.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Ulus 8. Olağan İlçe Kongresi 'ne katılacak. (Bartın/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

'ne katılacak. (Bartın/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Çaycuma 8. Olağan İlçe Kongresi'ne iştirak edecek. (Zonguldak/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Dünya Diplomasi Gelişmeleri

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan’a yönelik saldırılarına dair gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Etkinlikleri

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Edirne 8. Olağan Merkez İlçe Kongresi 'ne katılacak. (Edirne/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

'ne katılacak. (Edirne/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında; Gaziantep FK - TÜMOSAN Konyaspor , Corendon Alanyaspor - Onvo Antalyaspor ve Fenerbahçe - Sipay Bodrum FK karşılaşmaları oynanacak. (Gaziantep/13.30/Antalya/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

- , - ve - karşılaşmaları oynanacak. (Gaziantep/13.30/Antalya/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında; Teksüt Bandırmaspor - Sakaryaspor , Erzurumspor FK - Ankara Keçiörengücü , Amed Sportif Faaliyetler - Siltaş Yapı Pendikspor ve Uğur Okulları İstanbulspor - Boluspor müsabakaları yapılacak. (Balıkesir/13.30/Erzurum/Iğdır/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

- , - , - ve - müsabakaları yapılacak. (Balıkesir/13.30/Erzurum/Iğdır/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı) Nesine 2. Lig'in 9. haftası, Beyaz Grup’ta 2 karşılaşmayla tamamlanacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında; Bursaspor - Türk Telekom , Darüşşafaka Lassa - Fenerbahçe Beko , Galatasaray - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ve Mersinspor - Manisa Basket maçları yer alacak. (Bursa/13.00/İstanbul/15.30/20.30/Mersin/18.00) (Fotoğraflı)

- , - , - ve - maçları yer alacak. (Bursa/13.00/İstanbul/15.30/20.30/Mersin/18.00) (Fotoğraflı) ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında; Emlak Konut - Beşiktaş , Melikgazi Kayseri Basketbol - İlkem Yapı Tarsusspor , YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol - Galatasaray Çağdaş Faktoring karşılaşmaları oynanacak. (İstanbul/14.00/Kayseri/15.00/Muğla/16.00) (Fotoğraflı)

- , - , - karşılaşmaları oynanacak. (İstanbul/14.00/Kayseri/15.00/Muğla/16.00) (Fotoğraflı) Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 4. hafta müsabakaları yapılacak. (Bitlis/13.00/İstanbul/14.00/19.30/Ordu/14.00/Ankara/15.00/Bursa/17.00) (Fotoğraflı)

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. haftasında; Rize Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor , Köyceğiz Belediyespor - Spor Toto , ve Konya Büyükşehir Belediyespor - Göneysu karşılaşmaları gerçekleşecek. (Rize/13.00/Muğla/14.00/Konya/17.00) (Fotoğraflı)

- , - , ve - karşılaşmaları gerçekleşecek. (Rize/13.00/Muğla/14.00/Konya/17.00) (Fotoğraflı) Beşiktaş Kulübü'nün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek. (İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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