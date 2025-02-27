Gündem Özeti: 27 Şubat 2025'deki Önemli Gelişmeler

27 Şubat 2025'teki önemli siyasi, ekonomik ve spor olayları hakkında güncel bilgiler.

Yayın Tarihi: 27.02.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 00:00
Gündem Özeti: 27 Şubat 2025'deki Önemli Gelişmeler

Gündem Özeti / 27 Şubat 2025

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Günlük Program

TBMM Görüşmeleri

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile toplantılar sonrası ortak basın toplantısı düzenleyecek. (TBMM/11.00/11.20/12.30)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Önseçim Toplantısı'na katılacak. (Ankara/11.00)

Yasama Yürütme Siyaset

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Farkındalık Eğitimi Açılış Programı'na iştirak edecek. (TBMM/10.30)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonunda sunum yapacak. (TBMM/15.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Siyaset Araştırma Merkezi'nin açılışına katılacak. (Ankara/13.00)

Ekonomi Finans

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İhracat Akademisi 1. Dönem Açılış Programı ve İlk Ders Buluşması'na katılacak. (Ankara/14.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1. Ulusal Havacılık Şurası kararlarını açıklayacak. (İstanbul/12.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ait dış ticaret istatistiklerini ve şubat ayı ekonomik güven endeksini duyuracak. (Ankara/10.00)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankacılık sektörü verilerini açıklayacak. (Ankara/14.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/14.30)

Dünya Diplomasi

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Igli Hasani ile bir araya gelecek. (Ankara)

2- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreçleri takip ediliyor. (Gazze/Kudüs)

Spor

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamaları sona erecek. Kasımpaşa-Göztepe, Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor, Eyüpspor-RAMS Başakşehir, Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor ve Gaziantep FK-Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. (İstanbul/16.00/16.00/19.00/19.00/Gaziantep/16.00)

2- THY Avrupa Ligi 27. haftasında Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika ile Belgrad'da karşılaşacak. (Belgrad/23.00)

3- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanşında Beşiktaş, Villeneuve d'Ascq takımına konuk olacak. (Villeneuve d'Ascq/22.00)

4- Hentbol Erkekler Süper Lig 18. haftasında, Güneysu-Nilüfer Belediyespor maçında karşı karşıya gelecek. (Rize/14.00)

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