Gündem Özeti: 28 Ağustos 2024
Tüm gözler, 28 Ağustos 2024 tarihinde Türkiye'nin siyasi ve ekonomik sahnesinde yaşanan önemli olaylara çevrildi. İşte günün öne çıkan başlıkları:
Önemli Toplantılar ve Ziyaretler
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına toplantısına başkanlık edecek. (Ankara/11.00)
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ayvalık ve Gömeç belediye başkanlıklarını ziyaret etmenin yanı sıra çeşitli festivallere de katılacak. (Balıkesir/15.00-19.00 / İzmir/21.30)
Yasama ve Yürütme Gerçekleştirmeleri
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'na otobüs teslim törenine katılacak. (Hakkari/10.45)
- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, özel belgeselin gösterimine katılacak. (İzmir/19.00)
- CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/11.00)
Ekonomik Görüşmeler ve İstatistikler
- Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KKTC yetkilileriyle temaslarda bulunacak ve temel atma törenine katılacak. (Lefkoşa)
- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ait dış ticaret verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00)
Dünya ve Diplomasi Gelişmeleri
- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistanlı yetkililerle görüşme gerçekleştirecek. (Taşkent)
- İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları üzerindeki gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)
Sportif Etkinlikler
- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın açılışını izleyecek. (Paris/21.00)
- RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turunda St. Patrick's Athletic ile karşılaşacak. (İstanbul/19.00)
- Trendyol 1. Lig'in 3. haftası, Sakaryaspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında gerçekleşecek. (İstanbul/21.00)
- Beşiktaş ve Trabzonspor takımları, Avrupa kupaları için kritik maçlara çıkacak; basın toplantıları yapılacak. (İstanbul/10.30, 18.00 ve Trabzon/17.00)
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