Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Gündem Özeti: 28 Ağustos 2024

Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın toplantısından CHP'nin festivallere katılımına kadar önemli gelişmeler.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 09:01
Gündem Özeti: 28 Ağustos 2024

Gündem Özeti: 28 Ağustos 2024

Tüm gözler, 28 Ağustos 2024 tarihinde Türkiye'nin siyasi ve ekonomik sahnesinde yaşanan önemli olaylara çevrildi. İşte günün öne çıkan başlıkları:

Önemli Toplantılar ve Ziyaretler

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına toplantısına başkanlık edecek. (Ankara/11.00)
  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ayvalık ve Gömeç belediye başkanlıklarını ziyaret etmenin yanı sıra çeşitli festivallere de katılacak. (Balıkesir/15.00-19.00 / İzmir/21.30)

Yasama ve Yürütme Gerçekleştirmeleri

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'na otobüs teslim törenine katılacak. (Hakkari/10.45)
  • İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, özel belgeselin gösterimine katılacak. (İzmir/19.00)
  • CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/11.00)

Ekonomik Görüşmeler ve İstatistikler

  • Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KKTC yetkilileriyle temaslarda bulunacak ve temel atma törenine katılacak. (Lefkoşa)
  • Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ait dış ticaret verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dünya ve Diplomasi Gelişmeleri

  • Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistanlı yetkililerle görüşme gerçekleştirecek. (Taşkent)
  • İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları üzerindeki gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

Sportif Etkinlikler

  • Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın açılışını izleyecek. (Paris/21.00)
  • RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turunda St. Patrick's Athletic ile karşılaşacak. (İstanbul/19.00)
  • Trendyol 1. Lig'in 3. haftası, Sakaryaspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında gerçekleşecek. (İstanbul/21.00)
  • Beşiktaş ve Trabzonspor takımları, Avrupa kupaları için kritik maçlara çıkacak; basın toplantıları yapılacak. (İstanbul/10.30, 18.00 ve Trabzon/17.00)

Günün gelişmelerini takip etmek için haber kanallarınızı kapatmayın!

İLGİLİ HABERLER

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar