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Gündem Özeti: 28 Ekim 2024

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı yapacak; spor karşılaşmaları ve dünya diplomasi gelişmeleri izleniyor.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 09:00
Gündem Özeti: 28 Ekim 2024

Gündem Özeti: 28 Ekim 2024

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Önemli Gelişmeler

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. (Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Dünya Diplomasisi

  • İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dair gelişmeler yakından takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Etkinlikleri

  • Trendyol Süper Lig'in 10. haftası, 17.00'de RAMS Başakşehir ile ikas Eyüpspor, ardından 20.00'de Galatasaray ile Beşiktaş maçlarıyla sona erecek. (İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  • Trendyol 1. Lig'in 10. haftası, saat 20.00'de Manisa FK ile Esenler Erokspor karşılaşmasıyla tamamlanacak. (Manisa) (Fotoğraflı)
  • Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. haftası, 19.00'da DEPSAŞ Enerji ile Mihalıççık Belediyespor maçıyla devam edecek. (Ankara) (Fotoğraflı)

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