Gündem Özeti: 28 Ekim 2024

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Önemli Gelişmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. (Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Dünya Diplomasisi

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dair gelişmeler yakından takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Etkinlikleri

Trendyol Süper Lig'in 10. haftası, 17.00'de RAMS Başakşehir ile ikas Eyüpspor, ardından 20.00'de Galatasaray ile Beşiktaş maçlarıyla sona erecek. (İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Trendyol 1. Lig'in 10. haftası, saat 20.00'de Manisa FK ile Esenler Erokspor karşılaşmasıyla tamamlanacak. (Manisa) (Fotoğraflı)

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. haftası, 19.00'da DEPSAŞ Enerji ile Mihalıççık Belediyespor maçıyla devam edecek. (Ankara) (Fotoğraflı)

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